Şhannon Pufahl, bireylerin yaşam ve özgülük mücadelelerini Özgürlüğe Koşanlar kitabında anlatıyor Şhannon Pufahl ilk romanı olan Özgürlüğe Koşanlar'da 1950 yıllarında Amerika'da dönemin toplumsal ve sosyo-kültürel atmosferini kitabında etkileyici temalarla anlatıyor. Yazarın ilk kitabı olmasına rağmen pek çok kesimden olumlu yorum aldı.

Haber Merkezi

Amerikalı yazar Şhannon Pufahl, Özgürlüğe Koşanlar kitabında edebiyat dünyasına "Ben de varım" diyor. Yazarın ilk kitabı olmasına rağmen oldukça iyi çıkarttığını söyleyebiliriz. Nitekim roman yayınlandığında kısa sürede etki yarattı ve geniş okur kesimlerine ulaşmayı bildi.

2020 yılında yayınlanan kitap, önemli edebiyat ödüllerinden olan Lambda Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Kitap hakkında yapılan yorumlara bakalım;

“Ertelenmiş hayaller ve meydan okuyarak yaşamak üzerine zengin ve sert bir banliyö westerni.”

The Oprah Magazine

“Sadece şiirselliği için bile okunmaya değer…”

The Times

Roman, dönemin toplumsal normlarına karşı çıkan ve kişisel özgürlük arayışında olan bireylerin yaşamlarını büyüleyici bir dille ele alıyor.

Özgürlüğe Koşanlar, Muriel ve Julius adlı iki ana karakterin gözünden, özgürlüğün ne anlama geldiğini ve kişisel kimlik arayışını keşfeder.

Muriel, kocasının Kore Savaşı’ndan dönüşünden sonra yeni bir hayata uyum sağlamaya çalışırken, at yarışlarına olan ilgisi sayesinde kendine bir kaçış yolu bulur.

Julius ise Las Vegas’ta kendine bir yer bulma ve cinsel kimliğini keşfetme mücadelesindedir. Her iki karakterin de gizli tutkuları, yasak aşkları ve içsel çatışmaları, romanın merkezine yerleştirilmiştir.

BUHRANLI DÖNEM

Shannon Pufahl, Özgürlüğe Koşanlar'da 1950’lerin buhranlı dönemine rağmen şansa ve aşka inanan sıradan insanların öyküsünü destansı bir üslupla anlatıyor. Okurlar, Pufahl’ın yarattığı zengin ve atmosferik dünyada, aşkın başlı başına büyük bir piyango olabileceğini ve hayatın kumarını oynayanların cesurca davranışlarının derinliğini keşfedecekler.

Eleştirmenler, bu romanı övgüyle karşılayarak, karakterlerin derinlikli betimlemeleri ve dönem atmosferinin canlı tasviri nedeniyle Şhannon Pufahl’ı edebiyat dünyasında önemli bir isim olarak tanıdılar.

Sayfa: 392

BİRÇOK TEMAYI İŞLEYEN KİTAP

Özgürlük, dilediğin şekilde yaşamayı tercih etmek gibi görünse de aslında risk almaktır. 1950’lerin Amerika’sında, dönemin toplumsal normlarına karşı çıkan ve kişisel özgürlüğünü arayan insanların yaşadıklarını etkileyici bir dille anlatan bu hikâyede, aşk, kayıp, keşif ve değişim temalarının da derinlemesine işlendiğine tanık olacaksınız.

Muriel, kocasının Kore Savaşı’ndan dönüşünden sonra yeni bir hayata uyum sağlamaya çalışırken, Julius da Las Vegas’ta kendine bir yer bulmaya çalışmaktadır. Hikâye, karakterlerin gizli tutkuları, yasak aşkları ve kimlik arayışları etrafında şekillenir.

Muriel, at yarışlarına olan ilgisi sayesinde kendine bir kaçış yolu bulurken, Julius ise kendi cinsel kimliğini keşfetmeye çalışır. Peki, beklentilerin, hedeflerin ve arzuların değişmesi yeni bedeller ödemek değil midir?

Yazar Şhannon Pufahl

ÖZGÜLERE MAZHAR OLDU

Övgüye boğulan bu ilk romanında Shannon Pufahl, buhranlı bir döneme rağmen şansa ve aşka inanan sıradan insanların öyküsünü destansı bir dille anlatıyor.

Yarattığı zengin ve atmosferik dünyada okuru sürükleyen Özgürlüğe Koşanlar, hayatının kumarını oynayanların ve cesurca davrananların bir manifestosuna dönüşüyor. Ve bize aşkın başlı başına büyük bir piyango olabileceğini düşündürtüyor...