Silvia Avallone’un çok satanlar listesinden inmeyen kitabı: Bir Arkadaşlık

Çağdaş İtalyan edebiyatının olağanüstü kalemlerinden Silvia Avallone’un, İtalya’da 13 hafta boyunca çok satanlar listesinden inmeyen büyüleyici romanı Bir Arkadaşlık, okurlarla buluşmaya hazır.

Bir Arkadaşlık, iki kız arkadaş arasındaki dostluğu anlatırken, çağımızın dünyasında genç bedenlerin kırılganlığını, korkularını ve hayatın onlara sunduğu zorlukları ustalıkla yansıtıyor.

Olağanüstü kalemiyle çağdaş İtalyan edebiyatının sevilen isimlerinden Silvia Avallone’un haftalarca çok satanlar listesinden inmeyen kitabı Bir Arkadaşlık, 27 Ekim tarihinden itibaren hep kitap logosuyla raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

BİR HAYAT, İKİ FARKLI YOL

Arkadaşlarını kitap sayfalarının arasından seçmeye alışkın, içe kapanık bir çocuk olan Elisa, on üç yaşındayken İtalya’nın küçük bir kasabasına, hiç tanımadığı babasının yanına taşınır.

Ve orada okulun en kıskanılan, girdiği her yerde bakışları üstünde toplayan kızı Beatrice ile arkadaş olur. Tanıştıkları günden itibaren bir an bile ayrılmazlar. Ne var ki hayat ikisi için çok farklı yollar belirlemiştir.





Silvia Avallone

ARADAN GEÇEN YARIM ASIR...

Aradan on üç yıl geçer. Elisa artık kendine bambaşka bir hayat kurmuştur. Fakat belleğindeki anılar ona acı vermeye devam eder.

Artık herkes sosyal medyanın aranan ismi Beatrice’nin ne yediğini, ne giydiğini, nerelerde tatil yaptığını bilir. Ona hayran olurlar, onu kıskanırlar, ondan nefret ederler.

Oysa kimse o küçük kasabadan çıkan gerçek Bea’nın nasıl biri olduğunu bilmez. Fotoğrafları ve sosyal medyayı sevmeyen Elisa, boş sayfalara anlatır Beatrice’yi. Gençlik günlerini yazdıkça öfkelenir, rahatlar, değişir.





BÜYÜLEYİCİ BİR ROMAN

Kadınların duyarlılığı, korkuları ve kırılganlığıyla Elisa'nın ruhunu, güzel olma arzusuyla ise Beatrice'nin ruhunu bütünleştiren ve bu iki karakterin kendi içlerinde uzlaşma mücadelesini büyüleyici bir şekilde aktaran Bir Arkadaşlık, Silvia Avallone’un olağanüstü kalemiyle okura sonunda, "Hayat, var olmak için gerçekten anlatılmaya ihtiyaç duyar mı?" sorusunu sorduruyor.

Ergül Tosun

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