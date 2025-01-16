Şirin Erkan Leitao, İnsanların En Gizli Hatırası çevirisiyle Talat Sait Halman Çeviri Ödülü'nde finalde

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Edebiyatımıza kıymetli katkılarıyla tanıdığımız değerli çevirmen Şirin Erkan Leitao, bu anlamlı ödülün finalinde Mohamed Mbougar Sarr'ın yayınevimizden çıkan İnsanların En Gizli Hatırası kitabının çevirisi ile yer alıyor.

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor.

YARIŞAN İSİMLER

Şirin Erkan Leitao'nun yanı sıra Bengi De Sa Matos Paixao,Jose Eduardo Agualusa çevirisi Bukalemunlar Kitabı(Timaş Yayınları) ile Umay Öze, Richard Ford çevirisi Kanada(Jaguar Kitap) ile; Banu Karakaş, Camila Sosa Villada çevirisi Kötü Kızlar (Medusa Yayınları) ile ve Ali Volkan Erdemir, Kenzaburo Oe çevirisi Suda Ölüm (Can Yayınları) ile finale kalan isimler oldu. Ödülün sahibi, şubat ayında açıklanacak.

Şirin Erkan'ın çevirdiği bazı kitaplar

ŞİRİN ERKAN HAKKINDA

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Bölümü’nde öğrenim gören Erkan, Uzun yıllar Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Basın ve İletişim Servisi’nde tercüman olarak çalıştı.

2012’de Fransa’ya taşınan Şirin Erkan, Türkiye’de yayımlanan Opus klasik müzik dergisinin Paris temsilcisi olarak makaleler kaleme aldı.

Rus kökenli Türk akademisyen Tatyana Moran’ın İletişim Yayınları’ndan çıkan “Dün, Bugün” başlıklı otobiyografik eserini, Moran’ın Fransa’da yaşayan ailesinin özel isteğiyle Türkçeden Fransızcaya çevirdi. Fransa’daki bazı kadın dayanışma dernekleri bünyesinde gönüllü mütercimlik yaptı. 2017 yılından bu yana edebiyat çevirmeni olarak çalışıyor.