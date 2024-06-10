Son yılların en ilham verici romancısından Jodi Picoult'dan Keşke Burada Olsaydın Amerikalı yazar Jodi Picoult'un yazdığı Keşke Burada Olsaydın birçok kesimden olumlu eleştiri aldı. Son yılların öne çıkan ve ilham veren yazarların başında gelen Jodi Picoult'u keşfedin.

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Türkiye'de empati kraliçesi lakabıyla tanınan, tüm dünyada otuzdan fazla dilde milyonlarca okuru olan Jodi Picoult, yeni romanıyla okurlarına merhaba diyor:

Keşke Burada Olsaydın...

Goodreads Okur Ödülleri finalisti Keşke Burada Olsaydın, bir kez daha Picoult'nun edebi dehasını kanıtlıyor, yaşadığımız travmaların dönüştürücü gücünü hatırlatıyor, aşka ve ikinci şanslara dair unutulmaz bir hikaye anlatıyor. Romanın kalbindeki mesaj net:

Sekiz milyar insanla paylaştığımız bu güzel gezegende geçirdiğimiz son yıllar bize ne mi söylüyor?

Hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir. Bazen her şeyin yoluna girmesi için raydan çıkması gerekir. Yaşamana bak, aksi takdirde elinde planın kalacak, hayatın değil.

Kitabın konusuna gelince...

Diana O'Toole hayatıyla ilgili ideal yol haritasını çoktan çizdi. Otuzuna gelmeden evlenmiş olacak, otuz beşine kadar da anne. New York'tan taşınıp şirin bir banliyöde yaşayacak, kariyeri için de hedefleri belli.

İdeal eş adayıyla tanıştı bile, Finn bir cerrah ve Galapagos'a yapacakları romantik kaçamağın tek amacı var: Unutulmaz bir evlilik teklifi. Yola çıkmalarının arifesinde Finn kötü haberi verecek.

Şehirde bir sağlık krizi var ve hastanede herkes gibi işinin başında olmak zorunda ama Diana o tatile ikisi adına çıkmalı çünkü zaten bir süre görüşemeyecekler ve geri ödemesiz seyahatin iptali yazık olur.

Diana adaya vardığında kriz sanılanın, tüm dünyayı pençesine alan pandemi olduğu anlaşılıyor. Rüya tatil adada ne zaman sonlanacağı belli olmayan karantinaya dönüşüyor.

Seçimleri ve kaderi sorgulamak

Diana ilk kez dünyanın geri kalanından izole halde, konfor alanının dışına çıkmak zorunda. Dahası karantinada tanıştığı yabancılar ilişkilerini, seçimlerini ve kaderini sorgulamasına yol açacak.

Kız Kardeşim İçin, Cam Çocuk, Küçük Muazzam Şeyler'in yazarından kriz anlarında yüzleştiğimiz gerçek benliğimize, aşka ve tercihlere dair unutulmaz bir roman.

Sayfa: 336

Kitapla ilgili yapılmış pek çok övgüden bir seçki yapmak gerekirse...

"Jodi Picoult bir kez daha karanlığın içinden geçip ışığı bulma konusunda usta olduğunu kanıtlıyor. Keşke Burada Olsaydın, insan ruhunun direncini ve zaferini büyüleyici bir dille anlatıyor. "

Taylor Jenkins Reid

"Keşke Burada Olsaydın, çok katmanlı ve özgün karakterleriyle Picoult'nun neden bu kadar çok sevildiğini hepimize bir kez daha hatırlatıyor, korku karşısında cesaretimizin sınırlarını sorguluyor."

Magic Radio Book Club

"Jodi Picoult romanlarıyla hem kalbinize dokunmayı hem de zihninizi genişletmeyi bilen o nadir, milyonda bir görülen yazarlardan. Bu romanda da yine bilge, yine şaşırtıcı ve yine olağanüstü."

Emily Henry

"Keşke Burada Olsaydın'da Jodi Picoult muhteşem bir şey yapıyor, sıradışı duyguları ustalıkla gün yüzüne çıkarıyor. Sabahın üçünde bitirip sonra tekrar baştan okumaya başladım."

Caroline Leavitt

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