Sosyoloji, antropoloji, arkeoloji ve siyasetin temel fikirlerine yorum getiren kitap: Her Şeyin Şafağı

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Kitap, on bir ana bölümden oluşuyor ve her bölüm insanlık tarihinin farklı bir yönünü inceliyor. Bölümler, toplumsal yapılar ve tarihsel olaylar hakkında geniş bir perspektif sunuyor.

İlk bölüm İnsanlığın Çocukluğuna Elveda, tarihsel eşitsizliğin kökenlerini ünlü filozoflar Thomas Hobbes ve Rousseau’nun insanların doğuştan nasıl özelliklere sahip olduğu ve buradan yola çıkarak toplum temellerini nasıl attıkları sorgusundan yola çıkarak yazılmış.

Bu bölümde mevcut tarih anlatılarının yetersiz kaldığını ve bu anlatıların eşitsizlikleri nasıl gizlediğini tartışırken tarihsel eşitsizliğin nasıl oluştuğu, toplumların bu eşitsizliklere nasıl katkıda bulunduğu ve çağımızda bunu aşıp aşamayacağımız irdeleniyor.

Her şeyin Şafağı, okuruna sadece insanlığın yeni bir tarihini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onları yeni bir tarih bilimine davet ediyor. Nasıl eşitsiz hâle geldiğimizi sormak yerine, eşitsizliğin nasıl böyle bir sorun hâline geldiğini sorguluyor. İnsanlık tarihinde eşitsizlik sorun haline getirilirken hukuk tarafından yetkilendirilmiş olabilir mi?

Eşitsizlik tartışmasında detaylı ve derin bir anlatım karşımıza çıkıyor. Akıcı bir dille yazılmış, referanslarını filozof ve sosyologların oluşturduğu mini bir tarih kitabı gibi görünse de yoğun bir bilgi bombardımanı içeriyor.

ÖNEMLİ BİLGİLER KİTABI

Kitaptaki diğer bölümlerle avcı-toplayıcı toplulukların köle edinme biçimlerini ve üretim biçimlerinin tarihi, farklı toplulukların üretim yöntemlerini ve bu yöntemlerin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini, tarımın toplumsal yapılar üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin nasıl önlendiğini anlamaya yönelik önemli bilgiler sunuyor.

Her Şeyin Şafağı, efsanelerin toplumsal yapıların ve tarihin anlaşılmasındaki rolünü tartışırken, tarihin geleneksel anlatılarının yetersiz kaldığını ve toplumsal gerçekliğin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Efsanelerin, toplumların kendilerini ve tarihlerini anlamlandırma biçimleri olduğu ancak mevcut efsanelerin artık geçerliliğini yitirdiği ve toplumsal yapıları açıklamakta yetersiz kaldığı vurgulanıyor. Dolayısıyla kitabın amacının, toplumsal yapıları ve tarihsel anlayışları yeniden şekillendirmek olduğunu söyleyebiliriz.

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KİTAP HAKKINDA YAPILAN OLUMLU YORUMLAR

The New Yorker, kitabı “Kapsamlı ve provokatif” bir eser olarak nitelendiriyor. Graeber ve Wengrow’un tarihsel anlatıları sorgulayıcı yaklaşımlarının, okuyucuları mevcut tarihsel anlayışlarını yeniden gözden geçirmeye teşvik ettiği belirtiyor ve kitabın tarihsel olaylara dair alışılmış perspektiflerin ötesine geçerek, okuyuculara yeni ve çeşitli bakış açıları sunduğunu söylüyor.

The Guardian, Her Şeyin Şafağı’nı, “Cesur bir yeniden değerlendirme” olarak tanımlıyor.

"ZEKİCE YAZILŞMIŞ BİR KİTAP"

Financial Times, kitabı "Derinlemesine araştırılmış ve zekice yazılmış bir çalışma" olarak değerlendiriyor. Graeber ve Wengrow’un, tarihsel anlatıları sorgulayan ve yeni perspektifler sunan yaklaşımlarından övgüyle bahsedilirken, kitap, toplumsal yapıları ve tarih anlayışlarını yeniden düşünmek isteyen akademisyenler ve genel okuyucular için değerli bir kaynak olarak görülüyor.

Nature dergisi, kitabın "Bilimsel araştırma ve tarihsel analizde çığır açan bir çalışma" olduğunu belirtiyor.