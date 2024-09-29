Sözün büyücüsü, anlatımın ve hikayeciliğin ustası Ferit Edgü'nün portresi 2024 Temmuz ayında kaybettiğimiz 1950 kuşağının önde gelen yazarlarından olan Ferid Edgü'yü Hakkari'de Bir Mevsim kitabıyla biliyor olsak da; aslında bu kitaptan daha önemli eserler de kaleme aldı.

Haber Merkezi

Çağdaş Türk öykücülüğün önde gelen yazarlarından olan Ferid Edgü'yü 22 Temmuz 2024'te kaybettik. Zordur yazarların ölümü. Bu ölümler en çok da okurlarını üzmektedir. Ferit Edgü denilince aklımıza Hakkari'de Bir Mevsim romanı gelir. Filme de uyarlanan ve başrolünde usta sanatçı Genco Erkal'ın oynadığı Hakkari'de Bir Mevsim, sinemanın klasikleri arasındadır.

Usta yazarın hayatından ve edebiyatından bazı kesitler sunuyoruz;

1936'da İstanbul'da doğan Ferid Edgü, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı eğitimini Paris'te sürdürdü Acedemie du Feu'de seramik öğrenimi gördü. Sorbonne'da felsefe, Louvre'da sanat tarihi kurslarına katıldı.

Yedek subay öğretmen olarak Hakkari ve Beypazarı'nda askerlikten sonra (1967), bir yıl daha Paris'te kalıp İstanbul'a yerleşti. Man Ajans'ta reklam yazarlığı yaptı. Buradan ayrılıp kendi reklam şirketini kurdu. Öykü yazarlığının yanı sıra, resim eleştirileri ve denemeleriyle ün yaptı.

1977 'den beri Ada Yayınları'nı yönetiyor. Kaynak dergisinde edebiyata adım attı. 1952-1953 yıllarında şiirler yazdı. Ama ilk öyküsü ocak 1954'te Yeni Ufuklar dergisinde çıktı .

Aynı yıllarda Şairler Yaprağı, Mavi'de gibi dergilerde şiirleri yayınlandı. Daha sonraları Yeni Ufuklar, Vatan Sanat Eki, Mavi, Pazar Postası, Dost'taki öyküleriyle Ataç, Yeni Dergi, Eylem, Papirüs, Ant, Soyut, Milliyet Sanat, Hürriyet Gösteri dergilerindeki deneme ve incelemeleriyle tanındı.

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ENTELEKTÜEL KİMLİK

Bir Gemide kitabıyla 1979 Sait Faik Hikaye Armağanı, Ders Notları'yla 1979 TDK (Türk Dil Kurumu) Deneme Ödülü, Eylül'ün Gölgesinde Bir Yazdı adlı seriyle Sedat Simavi 1988 Edebiya Ödülü'nü aldı. Ayrıca O adlı romanı Hakkari'de Bir Mevsim adıyla ve Onat Kutlar'ın senaryosuyla sinemaya uyarlandı.

Ferit Edgü’nün sanat koleksiyonculuğu, onun çok yönlü entelektüel kimliğini yansıtan önemli bir özellikti. Türkiye’de ve yurt dışında birçok sanat sergisinde küratörlük yapmış, sanat eleştirileri yazmış ve sanatla ilgili çeşitli projelerde yer almış olan Edgü’nün koleksiyonunda Türkiye’den ve dünyadan birçok sanatçının eserleri bulunuyordu.

ANLAM ARAYIŞI VE ÖDÜL

1979’da Sait Faik Hikâye Armağanı ve Türk Dil Kurumu Deneme Ödülü’nü ve 1988’de Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’ne değer görülen Edgü edebiyatımızda minimalist ve modernist bir yazar olarak tanınıyor, eserlerinde genellikle yalnızlık, yabancılaşma, anlam arayışını işliyordu.

Kısa cümleler ve az sözcükle derin anlamlar yaratma çabası, onun edebi anlayışının temel özelliklerindendi. Edgü’nün en bilinen eserlerinden biri olan "O" adlı romanı, minimalist anlatım tarzının ve yoğun içsel yolculukların güzel bir örneğidir. Bu roman, ana karakterin içsel çatışmalarını ve varoluşsal sorgulamalarını sade bir dille anlatır.