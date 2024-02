Stephen King'in şiddetle tavsiye ettiği, Jean Hanff Korelitz'ın Hikaye Hırsızı romanı Türkçede Jean Hanff Korelitz’in çok satan romanı The Plot, Altın Kitaplar tarafından Hikâye Hırsızı ismiyle Türkçeleştirildi. Uluslararası pek çok ödül kazanan kitap hakkında usta yazar Stephen King; “Okunmasını şiddetle tavsiye ederim” yorumunda bulundu.

ensonhaber.com

Amerikalı korku ve gerilim romanlarının sevilen ismi Stephan King'in şiddetle tavsiye ettiği Hikaye Hırsızı kitabı Altın Kitaplar tarafından Türkçeye çevrilerek, raflardaki yerini aldı. Yayınlandığında pek çok övgü alan Hikaye Hırsızı romanını artık Türk okurlar da okuyabilecek.

Uluslararası pek çok ödül kazanan kitap hakkında usta yazar Stephen King, "Okunmasını şiddetle tavsiye ederim.” yorumunda bulundu. Gökçe Yavaş’ın tercüme ettiği Hikâye Hırsızı’nda; ilk kitabından sonra tıkanan Jake, ölen öğrencisi Evan’ın roman fikrini hayata geçirir.

Kitap, yayınlanır yayınlanmaz büyük bir beğeni kazanırken Jake, beklenmedik bir mesaj alır: “Sen Bir Hırsızsın!” Paniğe kapılan Jake, Evan’ın hayatını araştırmaya başlar ve öğrencisinin sırlarla dolu geçmişi ortaya dökülür.

Peki Evan bu fikri kimden çalmıştır?

Kitap hakkında yapılan yorumlar

"Anlatılacak hikâyeler sınırlı mı? Kullanılmayan fikirler zaman aşımına uğrar mı? Bu ağır sorular bir aşk hikâyesi, bir gizem ve bir yolculukla birleşiyor: yani kurgunun en tatmin edici üç haliyle.”

The New York Times

“Hikâye Hırsızı, yazarlar ve yazarlık hakkında şimdiye kadar okuduğum en iyi romanlardan biri. Aynı zamanda inanılmaz iyi okunuyor ve dehşet verici. Gerilim tavan yapıyor.”

Stephen King

Hikaye Hırsızı romanı hakkında

Jake ilk kitabıyla dikkate değer bir çıkış yapmış, ancak ikinci kitabının fiyaskosunun ardından yazar tıkanıklığına girmiştir. Üçüncü ve dördüncü romanının taslağı ise tam bir hayal kırıklığıdır.

Bir yandan da geçimini sağlamak için bir yaratıcı yazarlık atölyesinde ders vermektedir. Ancak Jake için asla umut vadetmeyen yeni ders döneminde onu bir sürpriz beklemektedir: İddialı yeni öğrencisi Evan Parker’ın muhteşem roman fikri.

Yıllar sonra Evan’ın bu olağanüstü hikâyesinin hâlâ bir romana dönüşüp raflarda yerini almadığını gören Jake, merak edip biraz araştırınca bu parlak öğrencisinin öldüğünü öğrenir.

Ve her yazarın yapacağı gibi hikâyenin ziyan olmasından korkarak (!) onu kendi yazmaya karar verir. Zira T.S. Eliot’ın da dediği ya da daha doğrusu büyük olasılıkla Oscar Wilde’dan alıntıladığı gibi: İyi yazarlar ödünç alır, büyük yazarlar çalar.

Sayfa: 336

Bir fikrin ardındaki sırlar

Jake’in hayatı yazdığı bu yeni romanla bastan sona değişirken Evan’ın fikrinin ardındaki sırlar da bir bir ortaya dökülür. Peki bu roman konusunun ardındaki korkunç gerçek nedir? Esas hırsız kimdir ve kimin hikayesini ya da daha doğrusu kimin hayatını çalmıştır?

Jean Hanff Korelitz

Kitabın aldığı ödüller

Hikaye Hırsızı romanı, yayınlandığı günden bugüne pek çok ödülün sahibi oldu.İşte o ödüllerden bazıları;

Amazon Books Editör Seçkisi 2021’in En İyi Kitapları 3. Sıra, People Magazine 2021’in en iyi 10 kitabı, The Tonight Show’s Fallon 2021 yaz kitapları, Washington Post 2021 En iyi gerilim, The New York Times Book Review 2021 en iyi 100 kitabı, Amazon Mayıs ayı seçimi, The New York Times Mayıs ayının en yeni 15 kitabı, Oprah Magazine 2021’in beklenen en iyi kitapları, Parade yazın en iyi 25 kitabı, Reader’s Digest 2021’in en iyi 50 kitabı...

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com