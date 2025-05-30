Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri başladı

AA

Fuar alanındaki stantları ziyaret eden Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, etkinlikleri özellikle Şule Yüksel Şenler'in doğum günü olan 29 Mayıs'ta başlatmak istediklerini söyledi.

Etkinliğin ilkinin Rami Kütüphanesi'nde, ikincisinin Gaziantep'te ve üçüncüsünün de yine Rami Kütüphanesi'nde düzenlendiğini belirten Usta, "Kitap ve Kültür Günleri, aslında insanların daha çok kitaplarla, yayınevleriyle, yazarlarla buluştuğu, bir takım söyleşiler ve imza günleriyle iç dünyasındaki manevi yolculuğa çıktığı günler." dedi.

KİTAP GÜNLERİ HAKKINDA

Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından düzenlenen Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri ile her yaştan ziyaretçinin kitap, kültür ve sanatla buluşturması amaçlanıyor.

Yaklaşık 50 yayınevi standının yer aldığı fuar alanına gelen 5 bin çocuğa kitap hediye çeki veriliyor.

Söyleşiler, paneller, çocuk atölyeleri, sergiler, geleneksel sanatlar ve konserlere ev sahipliği yapan etkinlik, yalnızca kitapların değil aynı zamanda bir fikrin, bir duruşun ve bir medeniyet tasavvurunun da gün yüzüne çıktığı bir platform olarak değerlendiriliyor.

Mekan, bilim ve teknoloji atölyelerinden bahçe etkinliklerine, açık hava sinemasından kitaplar üzerine yapılan söyleşilere, konserlerden sahne performanslarına kadar her yaşa hitap eden birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

1 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Nurullah Genç, Fatma Bayram, Mehmet Emin Ay, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun söyleşi ve imza günlerine konuk olduğu programda, Ömer Karaoğlu konseri ve "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" filminin açık hava sinema gösterimi gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Edebiyatçı, yazar ve aktivist merhum Şule Yüksel Şenler anısına düzenlenen kitap ve kültür günleri, Rami Kütüphanesi'nde 1 Haziran'a kadar devam edecek.