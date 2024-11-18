Sürekli bir arayış ve anlam yolculuğu olduğuna inananlar için: Felsefeden Doğan Yaşam

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Gazeteci, ve sunucu Özlem Küskü’nün sorularıyla açılan bu canlı ve zengin felsefi sohbette Prof. Dr. Ahmet İnam, çağın sıkışmış insanına yeni kapılar aralıyor.

Felsefeyi literatüre sıkışmış kalıplarından kurtararak ve insanın insan olma sürecine nasıl katkı sağlayacağını anlatarak felsefeyi yalnızca düşünsel değil, insanca yaşanabilecek bir yaşam biçimi olarak ele alıyor.

Yazar, geçmişin bilgeliğiyle harmanladığı felsefi düşüncelerini okuyucuya, eleştirel ve samimi bir dialogos eşliğinde sunuyor. Okuyuculara, hazır kalıplardan sıyrılmalarını ve sorgulayıcı bir yaşam pratiğini benimsemelerini öneriyor.

Felsefeden Doğan Yaşam, elsefeyi gündelik yaşamla bütünleştirmek, varoluşsal sorulara yanıt aramak ve düşünme cesaretini kuşanmak isteyen okurlar için benzersiz bir kaynak sunuyor.

Akademik bilgiye boğulmadan, içten ve herkesin kendi hayatına dokunacak bir dille kaleme alınan bu kitap, çağın sıkışmış insanına hitap eden önemli bir başucu kitabı niteliğinde.

ACI ÇEKEN İNSAN...

Düşünen, acı çeken ve arayan insan için zor bir çağdayız. Bir kesim içinse yaşamak sadece yaşayıp gitmekten ibaret. Yaşam, sadece geçimimizi, sağlığımızı, varlığımızı sürdürmek için çabaladığımız süreçlerden ibaret olduğunda ne kadar da dar, basık ve boğucu... Peki öyleyse nasıl yaşamalı?

İnsan sadece zihniyle yaşamaz, bedeniyle, duygusuyla ve çevresiyle yaşayan bir bütündür. Bu bütün insana can denir, insan canıyla yaşar, canıyla düşünür. Mutlu olmak, can olmaktır. İçimizdeki daima onun, o insanüstü gücün iyi olmasıdır.

Mutluluk bir karakterdir, gelip geçici bir hal değildir. Felsefenin doğduğu topraklarda bütünlüğe saygı vardı, felsefe kutsal olana duyulan saygıdan doğdu, her şeyden önce var olan o ezeli güçten…

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YENİ BİR YAŞAM BİÇİMİNİN OLANAKLARI

Bu felsefi söyleşide felsefeci, akademisyen, şair ve edebiyat eleştirmeni Prof. Dr. Ahmet İnam, yeni bir yaşam biçiminin olanaklarını nasıl keşfedebileceğimiz, hayatı bütün olarak nasıl yaşayabileceğimize dair bir arayışa çıkarıyor bizleri. Aşama aşama açılan bu canlı sohbete, kendine has cevapları bulabilmek için örtüleri kaldırmak isteyen herkes davetli.