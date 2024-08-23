Susan Piver, Savaşçılığın Dokuz Yolu ile okuyucuları içsel keşiflere davet ediyor Amerikalı yazar ve meditasyon eğitmeni olan Susan Piver'ın Budist Enneagramı Savaşçılığın Dokuz Yolu kitabı, kitapseverleri içsel ve uzun bir yolculuğa çıkartıyor. İçsel meditasyon yapmak isteyen okurların ilgisine muhtaç bir kitap.

Haber Merkezi

Manevi bir yolculuk kitabı: Savaşçının Dokuz Yolu...Kitabı okuyanlar içsel bir yolculuğa çıkarken; felsefi deneyimi de solumanın fırsatını yakalıyor. Her kitaplıkta bulunması gereken bu eserde kendinize ait bir şeyler bulacaksınız.

Kişisel gelişim ve manevi yolculuk üzerine yaptığı derinlemesine çalışmalarıyla tanınan Susan Piver, yeni kitabı Budist Enneagramı Savaşçılığın Dokuz Yolu ile okuyucuları içsel keşiflere davet ediyor.

Bu eser, Enneagram sisteminin ve Budist felsefenin kesişim noktalarını ele alarak, kişisel ve manevi büyüme yolunda önemli bir kaynak sunuyor. Enneagramı nasıl bir felsefi ve manevi tür olduğunu bu kitabı okuyarak anlayacaksınız.

Susan Piver’ın Budist Enneagramı - Savaşçılığın Dokuz Yolu adlı eseri, Enneagram sisteminin derinliklerini keşfetmek ve kişisel yolculuğunuzda manevi bir ışık bulmak isteyenler için değerli bir kaynak niteliğinde olup, hem kişisel farkındalığı artırmayı hem de manevi gelişimi desteklemeyi amaçlayan okuyucular için rehber niteliğinde bir eserdir.

SİSTEMLERİN MANEVİ ANLAMI

Budist Enneagramı - Savaşçılığın Dokuz Yolu, Enneagram sisteminin derinliklerine inen ve bu sistemi Budist perspektiften ele alan bir çalışmadır. Susan Piver, çocukluk anılarına ve kişisel deneyimlerine dayandırarak, Enneagramın karmaşık yapısını ve kişilik tiplerini anlamak için yeni bir yaklaşım sunuyor.

Kitap, Enneagramın her bir numarasının bireylerin içsel dünyasında nasıl bir rol oynadığını ve bu sistemin manevi anlamını nasıl derinleştirdiğini açıklıyor.

Sayfa: 272

Kitaba başlar başlamaz uzun bir ruhsal yolculuğa çıkacaksınız. Bu kitap sayesinde adeta meditasyonu yaşayacaksınız.

BİR SAVAŞÇININ YOLCULUĞU

Kitap bir savaşçının yolculuğunu anlatıyor. Sizler de bu yolculuğa katılmak isterseniz kitabı okumalısınız. Bu yolculukta sizleri pek çok önemli detay ve olay beklerken; yaşama dair öğretiler de edineceksiniz.