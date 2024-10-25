Tarihi antlaşmaların gizemli yüzünü keşfetmek ve bir kitap

Haber Merkezi

Sevr Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusunu yabancı devletin elinde olmasını öngören ve buna göre imzalanan bir anlaşmaydı. Damat Ferit Hükümeti'nin imzaladığı bu anlaşma sonucunda Türkiye diye bir devlet yoktu artık. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra imzalanan bir diğer anlaşma ise günümüzde sürekli tartışmaların odağında olan Lozan Antlaşması'dır. Lozan'la yapılan görüşmeler çetin geçmiş ve Türkiye istediğini alarak tarih sahnesindeki yerini almıştı.

Fakat Lozan'ın üzerinden 100 sene geçmesine rağmen tartışmaların devam etmesi antlaşmanın ne denli mühim olduğunu bizlere gösteriyor. Elimizdeki bu kapsamlı kitapta her iki antlaşmaları farklı açıdan okuyacaksınız. Her tarih meraklısı okurun okuması gereken bu kitapta pek çok şeyi öğreneceksiniz.

Bu kitap, 100 yıllık bir tartışmaya son noktayı koyuyor. Yıllardır ideolojik tartışmaların sebebi haline gelen Sevr ve Lozan Antlaşmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda önemli kilometre taşları.

REFERANS ALINACAK KİTAP

Yazar Burak Turna, Lozan Antlaşması’nı 100. yılında Sevr Antlaşması ile madde madde karşılaştırdı. İçeriklerini, kapsamlarını ve uygulamalarını irdeledi. Her iki antlaşma da imzalandıkları dönemin siyasi dengelerine göre şekillenmişti ama birçok ortak noktası da vardı.

Lozan Antlaşması’nın 143 maddesinin büyük bir kısmının, tam 126 maddenin, Sevr Antlaşması’nda da yer aldığı açıkça görüldü. 10 maddesinin ise doğrudan Sevr’in uygulamaları olduğu fark edildi. Yani bu iki antlaşma birbirinin yansıması, hatta aynısıydı.

Elinizdeki çalışma, her kesimden okur ve tarihi doğru öğrenmek isteyen her akademisyen için referans alınacak bir başvuru kaynağı.

Burak Turna, kaleme aldığı Sevr/Lozan kitabını okurlarıyla buluşturuyor. Türkiye’nin tarihi ve diplomatik gelişiminde önemli bir yer tutan Sevr ve Lozan Antlaşmaları’nı karşılaştırmalı olarak ele alan bu kitap, anlaşmaların ardındaki gizemli detayları ve benzerlikleri gözler önüne seriyor.

Sayfa: 280

MADDELER VE BELGELER

Burak Turna, Sevr ve Lozan metinlerini orijinal İngilizce kopyalar üzerinden inceleyerek, bu iki tarihi belgenin derinlemesine analizini yapıyor. Kitap, Lozan Antlaşması’nın Sevr Antlaşması’ndan aldığı maddeler ve bu iki belgenin uluslararası politikadaki yansımalarını karşılaştırmalı bir yöntemle okuyuculara sunuyor.