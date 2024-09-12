Tarihin, dinlerin derinliklerine götüren; sır perdesini aralayan kitap: Tapınak Araştırmacı yazar Zafer Calayoğlu'nun yazdığı Tapınak kitabı sırlarla dolu bir okuma sunuyor. Tapınak hem tarihi hem de kültürel gerçekleri anlatarak; sisleri dağıtıyor, sır perdesini aralıyor...

Haber Merkezi

Yahudi dini diğer dört ilahi din gibi kutsaldır. Her dinin olduğu gibi Yahudiliğin de kutsal kitabı var ve bu da Tevrat'tır... Yazar ve araştırmacı Zafer Calayoğlu'nun yazdığı Tapınak; hem Tevrat hem de Yahudi dini üzerindeki sır perdesini kaldırıyor.

Okuyucuları gizemlerle dolu bir okuma bekliyor. Öte yandan Tapınak kitabında öğreneceğiz yeni bilgilerle hafızanızı tazeleyecek "Bu da varmış" diyeceksiniz. Kitap Tevrat kitabında önemli nüshalar üzerinde durarak açıklayıcı notlarla okuyucuları eserin içinde tutuyor.

Kitap aynı zamanda günümüzü de anlamak isteyenlerin okuması gerekiyor. İsrail ve Filistin arasında yüzyıllardır devam eden çatışmanın, ölümlerin altında ne var?

Tarih gerçekten bize olanı olduğu gibi anlatıyor yoksa bazı kesimleri memnun etmek için mi yazılıyor? Orta Doğu coğrafyasında onca Arap devleti arasında sıkıştırılan İsrail'in var olma amacı ne?

Neden Orta Doğu?

Bu ve buna benzer soruların cevaplarını aramak için her gün televizyon ekranlar tartışıyor; üzerine cilt cilt kitaplar yazılıyor. İşte bu kitaplardan biri de elinizde bulunan Tapınak'tır.

Tapınak'ta yukarıda sorduğumuzun soruların daha fazlasını bulacak; verilen cevaplardan da tatmin olacaksınız.

"ÖLÜLER DİYARININ KAPILARI..."

“Ben (İsa Mesih) sana şunu söyleyeyim; Sen Petrus’sun ve ben kilisemi senin üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları sana karşı direnemeyecek.”

Matta 16:18

Zafer Calayoğlu’nun merakla beklenen eseri Tapınak, okuyucuyu hem tarihin hem de dinlerin derinliklerine götüren çarpıcı bir araştırma kitabı olarak raflarda yerini aldı. Bu eser, özellikle Tevrat’tan yola çıkarak, İsrail’in kutsal metinlerindeki önemli anlatıları mercek altına alıyor.

Tapınak, Yahudilerin kutsal saydığı metinlerin, onların yaşamlarına ve dünyadaki gelişmelere nasıl yön verdiğini anlamak için bir rehber niteliği taşıyor.

Kitap, Tevrat’taki öğretiler üzerinden bir yol haritası sunarak, İsrailoğullarının coğrafi olarak neden belirli bir bölgeye sıkıştırıldığını ve bu tercihin arkasındaki güç dinamiklerini sorguluyor.

Calayoğlu kitabında, Türkiye’de bugüne kadar hiç ele alınmamış, ilk kez açıklanacak bir bilgiye odaklanıyor. Bu bölgeyle ilgili daha önce hiçbir Türk kaynağında yer almamış detaylar, okuru şaşırtacak ve Süleyman Tapınağı hakkındaki önemli bilgileri açığa çıkaracak.

Sayfa: 304

BAŞUCU ESERİ OLMAYA ADAY

Yazarın sade ve anlaşılır üslubu, okuyucuyu derin analizlerin içine çekiyor ve konuyu öğrenmeye yeni başlayanlar için de kolay bir giriş sağlıyor. Kitap, özellikle dinler tarihi, sosyoloji ve Yahudilik üzerine çalışanlar için bir başucu eseri olmaya aday.

TAPINAK NEDİR

Tapınak, dini terminolojide yüce bir varlığa tapınılan adetler, ibadetler ve ritüeller için yapılmış kutsal bir yapıdır. İbranicede kutsal ev sayılan Bet Hamikdash, Kudüs’te Moria Tepesi’ne Kral Süleyman tarafından yapılmış ve Babil Kralı II. Nabukadnezar tarafından yıkılmıştır. Kudüs’teki ikinci tapınak ise, Pers İmparatorluğu’nun izniyle inşa edilip Romalılar tarafından yıkılmıştır.

SIRLARI ÇÖZEN KİTAP

Üçüncü bir tapınağın inşa edilmesi için dua etmek ise Yahudilerin günde üç kez yaptıkları ibadetin bir parçası haline gelmiştir. Her halükârda tapınağın nasıl ve ne zaman inşa edileceği her zaman tartışma konusu olmuştur. Tevrat merkezli bir yaklaşımla asıl mesele tapınağın yeridir. Elinizdeki kitap belki de bu sırrı çözebilmek içindir...

ergul.tosun@ensonhaber.com