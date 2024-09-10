Teoman'ın övgüyle bahsettiği, tavsiye ettiği şiir kitabı Rock müziğinin sevilen ismi Teoman'ın verdiği bir söyleşide okuduğu şiir kitabından övgüyle bahsetti. Genç şairlerden olan Kutay Onaylı'nın yazdığı TürkOlmak şiiri Teoman'ın bayağı beğenisini kazanmış.

Ergül Tosun

Türk rock müziğinin aykırı sesi olan Teoman, açıklamalarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Verdiği söyleşilerle geniş çevrelerce konuşulan Teoman aynı zamanda sıkı bir kitap okuru. Katıldığı bir YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Teoman "Şiir okumayı pek sevmem ama son zamanlarda okuduğum harika şiirler var" dedi.

Bilindiği gibi Türkiye'de ve dünyada şiir okuru oldukça azdır. Şiir neden bu kadar az okunuyor sorusu üzerinde durmayacağız ama şiirin hatırı sayılır okurlarının da olması sevindirici. Türkiye'de son yıllarda iyi şiirler yazan genç şairler çıkmaya başladı.

Onlardan biri de Kutay Onaylı'nın yazdığı TürkOlmak şiiri. Teoman da kitabı okumuş olmalı ki, kendisi hakkında övgü dolu sözler sarf ediyor.

Şiirden kısa bir bölüm...

yani türkolmak

bir gece vakti çığlık çığlığa savaş arabasında priam

oradan oraya koşan haykıran ağlayan

oğlunun cesedi için oğlunun katiline yalvarmayı öğrenen

Sayfa: 56

Şöyle anlatıyor Teoman;

"Çok az şiir okuyorum genelde hep eskileri karıştırıyorum. Ama yeni çıkmış çok güzel bir şiir kitabı okudum. 30 yaşında galiba; şiir için çok geç değil belki 30 yaş ama gencecik bir şair olduğunu söyleyebilirim. Güzel ve genç bir şair okumak isterlerse TürkOlmak harika bir şiir kitabı var."

"HEMEN BİTİRDİM"

Kitabın etkisinde kalan Teoman şöyle devam etti;

"Kitabı hemen bitirdim. Ben de çok kitap vardır ama başucu kitaplarım arasına TürkOlmak'ı da koydum. 'Ben bu herifi bir daha okuyayım dedim', çünkü beni çok etkiledi. her şair hakkında ahkam kesemem ama çok etkilendiğim bir kitap oldu benim için." dedi.

ergul.tosun@ensonhaber.com