Tim Ferriss imzalı çarpıcı bir roman: Devlerin Takım Çantası

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Hedefler, yapılacak listeleri, kendinize söz verip unuttuğunuz yaşamsal kararlar, başlayıp bıraktığınız onlarca rutin… Spor, uyku, beslenme, cilt bakımı vb. hakkında tekrar tekrar denediğiniz onlarca şey. Daha motive ve daha başarılı bir hayat için kendinize verdiğiniz sayısız söz…

Rutin oluşturma, motivasyon ve konsantrasyon çağımız insanının en büyük problemlerinden biri. İnanılmaz yoğun bir hayatın içinde kafamızda binlerce fikir, yapılacak iş ve bunlar da yetmezmiş gibi bir de bir sürü kaygı taşıyoruz.

Durup dinlenemiyoruz veya dinlendiğimiz yerden kalkamıyoruz. Belki de bu yüzden iş hayatında nasıl başarılı olacağımızı, hayallerimize nasıl kavuşacağımızı anlatan kitaplar son yıllarda çok satanlar listelerinden inmiyor.

Devlerin Takım Çantası da okuruna daha motive yaşamanın yollarını anlatırken, aynı zamanda daha sistemli, disiplinli ve zengin bir hayatın kapısını açıyor.

Kitap, kendini “not tutma konusunda takıntılı” olarak tanımlayan yazarın, çok dinlenen podcast serisindeki röportajlarından ilham alınarak yazıldı. Kitapta hem kişisel gelişim hem de daha motivasyon dolu, daha üretken bir hayat için yazarın deyimiyle “Başka hiçbir yerde bulamayacağınız teknikler ve bakış açıları” birinci ağızdan anlatılıyor.

ANLATILAR VE RUTİNLER...

Anlatanlar ise hayatlarında başarıyı yakalamış, sanat, spor, iş dünyası, sağlık vb. alanlarda göz önünde olan, zengin ve ünlü insanlar… Kitabın güçlü özelliklerinden biri de bu; anlatılanların deneyimlerden doğan rutinler olması.

Hazır bu çağın sorunlarından bahsetmeye başlamışken her birimiz için oldukça önemli bir diğer kavramdan da bahsetmeden geçemeyeceğim; zaman. Kovaladığımız, doyamadığımız ve ironik olarak nasıl tükendiğini de pek anlayamadığımız zaman.

Hayatımızı disiplinli ve motive bir şekilde yaşamak, bize zamanı iyi değerlendirme, daha geniş bir tabirle zamanının keyfini çıkarmayı da öğretiyor. Günü değerlendirme konusunda kendini vicdanen rahat hisseden kaç kişi vardır şunun şurasında?

Sayfa: 840

BAŞARILI VE ZENGİN BİR HAYAT

Devlerin Takım Çantası, başarılı ve zengin bir hayata nasıl kavuşabileceğimizi, bunun için de zamanın ne denli önemli olduğunu da anlatıyor. Hayatlarını başarı, zenginlik, ün ve motivasyonla geçiren onlarca insan tüm bunları nasıl başarmış olabilirler?

Bu insanlar bir günü nasıl geçiriyorlar, bizim zor zar birkaç iş sığdırdığımız günü nasıl dolu dolu yaşıyor ve üzerine başarı sağlıyorlar? Kitapta sadece bu sorulara değil, bu başarı dolu hayatların sahiplerinin egzersiz, beslenme, uyku rutinlerinden örnekler de bulacaksınız.

ÇOK SATAN KİTAP

Peki bu insanların hiç uykusuz geceleri, korkuları, kaygıları yok mu? Elbette var. Yazar Tom Ferris, bu ayrıntıyı da atlamamış ve sadece fiziksel değil, ruhsal ve psikolojik rutinlerle sorunlarla nasıl daha iyi başa çıkabileceğimizi ve hayatı nasıl daha keyifle yaşayacağımızı konuklarına sormayı ihmal etmemiş.