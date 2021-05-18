Tolstoy’un İvan İlyiç’in Ölümü öyküsü

Büyük Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy'un İvan İlyiç'in ölümü adlı öyküsü, yazarın ölüm, hayat ekseninde dolaşarak, insanoğlunun var olma mücadelesini gerçekçi biçimde aktarıyor.

Savaş ve Barış, Anna Karanina, Diriliş, gibi ünlü eserlere imza atan Tolstoy, Rus ve dünya edebiyatının en önemli kalem ustalarından biri olarak kabul ediliyor. Eserleri günümüzde hala keyifle okunan Tolstoy'un yaşamı da çok hazin.

Lev Nikolayeviç Tolstoy, beş yaşındayken annesini kaybeder. Ölümle ilk karşılaşması bu ölümdür.

Annesinin cesedinin yanına getirmişlerdir onu; daha dün canlı olduğu halde, şimdi soğuk ve katı bir hale gelmiş uzanıyordur orada. Bu beş yaşındaki çocuk bir çığlık atar, çılgınca bir paniğe kapılarak odadan kaçar.

YAŞAM VE ÖLÜM ÜZERİNE FELSEFE

Dokuz yaşına geldiğinde ise babasının vefatı ile bir kez daha yıkılır. Babasının ölümünden dokuz ay sonra yine başka bir ölümle yüzleşir. Bu sefer çok sevdiği babaannesini kaybetmiştir.

Çevresinde yaşanan bu ölümler kuşkusuz çocuk Tolstoy’u derinden etkiler ve onun yaşam - ölüm üzerine felsefi bir cevap arayışında büyük bir rol oynar.

Tolstoy

"KORKUNÇ, MUHTEŞEM ÖLÜM"

"Yalan, ölümün arifesinde çevresini kaplayan bu yalan; korkunç, muhteşem ölüm olayını ziyaretleriyle örtmeye çalışarak, yenmeye hazırlanan mersin balıkları düzeyine indirdikleri bu yalan, İvan İlyiç için son derece acı vericiydi. İşin tuhafı, çevresindekiler ona bu hokkabazlıkları yaparken kaç kez' Bırakın şu yalanları! Ölmekte olduğumu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Yalan söylemekten vazgeçin bari!' diye bağıracak gibi oluyordu. Ne var ki hiçbir zaman kendinde bunu yapacak gücü bulamıyordu."

Sayfa: 84

İLYA İLYİÇ'İN ÖLÜMÜ

İvan İlyiç’in Ölümü, Üç Ölüm, Efendi ile Uşağı adlı öyküler yazarın ölümü en yoğun şekilde ele aldığı öyküleridir.

İvan İlyiç’in Ölümü'nde hayatın koşuşturmasına kapılmış bir insanın ölümle yüzleşmesi, Üç Ölüm'de anlamını yitirmiş hayatların farklı algıları, Efendi ile Uşağı'nda ise ölümün insanları birleştiren gücü anlatılır.

ÖLÜMÜN AYNI ETKİYİ YARATMASI

Ölüm, çoğu insanın zihninde aynı olumsuz etkiyi yaratır; acı. Bu acıya tanık olmaktan korkan insanlar, inançlar ve inanışlar doğrultusunda hep bir şeyler yapar; dualar eder, ibadetlerini yerine getirir.

Ergül Tosun

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