Toplumsal hafızamıza katkı sunan Ne Kaldı Bizden Geriye kitabı Türkiye tarihinin darbelerle kuşatılmış, 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e kadar olan sürecini toplumsal hareketlerin içinde yer almış bir eski askerin tanıklığı ile anlatan Ne Kaldı Bizden Geriye antiemperyalist mücadele düşüncesinin yolculuğu.

ensonhaber.com

Mehmet Alkaya’nın tanıklığında olaylar ve olgular üzerinden yürüyen ve iki bölümden oluşan Ne Kaldı Bizden Geriye kitabı, Alkaya’nın askeri hayatı ve faaliyetleri ile THKP-C hareketi içindeki eylemliliği ve gözlemlerinden oluşuyor.

Alkaya; kendisi etrafında oluşan gerçeklikleri, ilişki ve tartışmaları bize aktarmaya çabalarken okura, ideallerin, umutların ve hayal kırıklıklarının karışımını sunuyor.

Hasan Tahsin Benli’nin kaleminden ve Mehmet Alkaya’nın hafızasından süzülen antiemperyalist bir mücadelenin; kafaları, yolları ve yöntemleri karışık devrimci gençlerinin hikayesi Ne Kaldı Bizden Geriye...

Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın verilen tüm mücadelelerden geriye kalanlar umutlara dokunan bir iz bırakır. Bazen günü, bazen toplumu, bazen de dünyayı daha iyiye götürebilme umudunun izidir bu.

Ünlü şair Nazım Hikmet'in şu dizelerini hatırlayalım;

"Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün beni.”

Nâzım Hikmet

Bir süreç kitabı

Ne Kaldı Bizden Geriye, toplumsal hareketlerin etkisiyle, Askeri Hava Lisesi’nde şekillenen antiemperyalist mücadele düşüncesinin yolculuğu.

Ordudaki farklı cuntalar ve baskılar karşısında vatanı ve ulusu uğruna inandığı değerleri savunan Mehmet Alkaya’nın tanıklığı, Türkiye tarihinin darbelerle kuşatılmış, 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e kadar olan sürecini anlatıyor.

Sayfa: 192

Toplumsal hafızaya katkı

Üstelik bu tanıklık, yalnızca onun hikâyesi değil, aynı zamanda toplumun ve dönemin de portresi. Toplumsal hareketlerin içinde yer almış bir eski askerin gözünden, ideallerin, umutların ve hayal kırıklıklarının karışımını sunuyor.

Geçmişin izleriyle toplumsal değişimin nasıl şekillendiğine ışık tutuyor ve toplumsal hafızamıza katkı sağlıyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com