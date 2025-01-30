Tuğçe Isıyel ilk kurmaca eseri: Benim Yüzümden

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Şimdiye dek yayımlanan eserleriyle edebiyat dünyasında ses getiren ve büyük ilgi gören Tuğçe Isıyel psikoloji alanındaki birikimini ve deneyimini kalemiyle buluşturuyor. Yazar, yeni ve ilk kurmaca eseri Benim Yüzümden ile okurlarını içsel bir yolculuğa ve yüzleşmeye davet ediyor.

Benim Yüzümden klinik psikolog ve yazar Tuğçe Isıyel’in ilk novellası. Bir ayrılık hikâyesinin aralanan perdesinden bizi çok gerilere götüren bir yapıt.

Yazar, duyula duyula iç sese dönüşen dış seslere veriyor kulağını. Ana karakter üzerinden yaranın ne kadar derinde olduğuna bakarken buna okuru da şahit ediyor.

Deneme yazılarıyla tanınmış, Vedat Günyol Jüri Özel Ödülü (2023) sahibi psikoterapist Isıyel’in yıllara dayanan gözlemlerinden süzülmüş bir duyguların izini sürme egzersizi...

"BENİM YÜZÜMDEN OLDU"

"İnsan denilen, dört tarafı geçmişle çevrili etten bir zaman parçası. Hiç bilemezsiniz başkasının geçmiş zaman yazgısının size sıçrayıp sıçramayacağını. Hiç bilemezsiniz bazı şeylerin hiçbir zaman kaybolmayacağını. Hiç bilemezsiniz göz renginizin, burun şeklinizin çocuğunuza geçerken sizin yaşadığınız acıların, suçlulukların da geçip geçmeyeceğini… Hiç bilemezsiniz söylenen bir cümlenin nesilden nesile aktarılan bir mantraya dönüşeceğini: Benim yüzümden oldu."

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YAZAR HAKKINDA...

Klinik psikolog, psikoterapist ve yazar Tuğçe Isıyel, 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Kurucusu olduğu Polente Psikoloji’de, yetişkin ve çiftlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

2012 yılından beri Varlık, Psikeart, K24, bianet, Birgün, Gazete Duvar, Aposto gibi çeşitli mecralarda inceleme, deneme, eleştiri türünde yazıları yayımlanmaktadır. Tezer Özlü’ye Armağan (Yapı Kredi Yayınları, 2015) kitabına yazılarıyla katkıda bulunmuş, İstanbul’un Sakinleri (Timaş Yayınları, 2015) adlı öykü kitabını ise yayıma hazırlamıştır.

ÖDÜLLÜ YAZAR

Ya Hiç Karşılaşmasaydık (Doğan Kitap, 2020) ve Parçalı Bulutlu (Okuyan Us, 2022) isimli deneme kitaplarını kaleme almıştır; Parçalı Bulutlu, 2023 yılında Vedat Günyol Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür. Benim Yüzümden yazarın ilk kurmaca eseridir.