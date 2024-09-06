Türk edebiyatına çevirileriyle büyük katkı sunan yazar: Ezra Erhat Türk edebiyatının önemli kadın yazar ve çevirmenlerinden olan Azra Erhat, 48 yıl önce hayatını kaybetti. Sayısız kitabı Türkçeye kazandıran ve kitaplar yazan Azra Erhat, çeviri denilince aklan gelen ilk isimlerden biridir.

Haber Merkezi

Edebiyatımızın önde gelen kadın yazar ve çevirmenlerinden olan Azra Erhat, 48 yıl önce hayatını kaybetti. Bir eylül günü aramızdan ayrılan Erhat, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca gibi dilleri biliyordu.

Bu birikimini edebiyat alanında kullanan Azra Erhat'ın çevirdiği kitaplar ise çoğunlukta. Çeviri ustası denilince akla ilk gelen isimlerden olan Azra Erhat'ın hayatına ve eserlerine kısaca göz atalım.

Ünlü yazar ve çevirmen Ezra Erhat, 1915'te İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Belçika’da tamamladı. 1939’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi. 1946’da doçent oldu.

1948’de sol eğilimli oldukları gerekçesiyle aynı fakülteden Pertev Naili Boratav, Behice Boran, Adnan Cemgil, Niyazi ve Mediha Berkes’le birlikte görevine son verildi.

1946-56 yılları arasında Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde yazılar yazdı. Uzun yıllar Uluslararası Çalışma Örgütü’nde (ILO) kütüphanecilik yaptı. 12 Mart döneminde Vedat Günyol ve Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte tutuklandı.

FARKLI DİLLERDE ÇEVİRİLER YAPTI

Fransızca, Almanca, İngilizce, Latince ve Eski Yunancadan çeviriler yaptı. İlk çevirileri Tercüme dergisinde çıktı. Sophokles’ten Elektra’yı, Aristophanes’ten Barış‘ı, Exupery’den Küçük Prens‘i çevirdi.

Fransızca, Almanca, İngilizce, Latince ve Eski Yunancadan çeviriler yaptı. İlk çevirileri Tercüme dergisinde çıktı. Sophokles’ten Elektra’yı, Aristophanes’ten Barış'ı, Exupery’den Küçük Prens‘i çevirdi.

ÇEVİRİ ÖDÜLÜ ALDI

Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte çevirdiği Hesiodos, Eseri ve Kaynakları 1977’de basıldı. A. Kadir ile birlikte İlyada destanından yaptığı çevirinin birinci cildi 1959’da Habip Edip Törehan Ödülü’nü, üçüncü cildi 1961’de Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’nü aldı.

Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte çevirdiği Hesiodos, Eseri ve Kaynakları 1977’de basıldı. A. Kadir ile birlikte İlyada destanından yaptığı çevirinin birinci cildi 1959’da Habip Edip Törehan Ödülü’nü, üçüncü cildi 1961’de Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’nü aldı.

Azra Erhat, yazar Cevat Şakir Kabaaçğlı ile...

AZRA ERHAT'IN KALEME ALDIĞI ESERLER

Çevirmen ve yazar Erhat çevirilerin yanında kitaplar da yazdı. İşte Azra Erhat'ın yazdığı kitaplar...

Mavi Anadolu, Mavi Yolculuk, İşte İnsan-Ecce Homo, Mitoloji Sözlüğü, Mektuplarıyla Halikarnas Balıkçısı, Sevgi Yönetimi, Karya’dan Pamfilya’ya Mavi Yolculuk, Troya Masalları, Osmanlı Münevverlerinden Türk Aydınına En Hakiki Mürşit-Gülleylâ’ya Anılar...

Azra Erhat 6 Eylül 1982'de hayatını kaybetti.

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