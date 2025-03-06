Türk edebiyatının yaşayan hikayecisi Mustafa Kutlu'nun hayatı kitap oldu

AA

Mustafa Kutlu'nun hayatını kendi ağzından kapsamlı bir şekilde aktardığı, eserlerinin incelendiği ve dostlarının onu anlattığı Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu çalışması, okurlarla buluştu.

Çalışmayı yüksek lisans olarak Prof. Dr. Fatih Andı'nın gözetiminde hazırlayan Safiye Önal, yaptığı açıklamada, Türk dili ve edebiyatı üzerine 20 yıldır öğretmenlik görevinde bulunduğunu ve her zaman Kutlu'nun eserlerini çok severek okuduğunu söyledi.

Önal, yüksek lisansında "Yeni Türk Edebiyatı" alanında çalışırken tez konusu olarak yaşayan bir yazarı çalışmak istediğini belirterek şöyle dedi:



"MUSTAFA KUTLU AKLIMDA HEP VARDI"

"Hep Mustafa Kutlu aklımda vardı. Ama biliyorum ki Kutlu genelde programlara gitmez, görüşmeleri kabul etmez, çok fazla ortada görünmeyi sevmeyen bir insan. Bir gün hocayla, onun külliyatını okuyan öğrencileri buluşturduk. O gün de hocaya, böyle böyle bir çalışma yapmak istiyorum, siz ne dersiniz dedim. Hoca da o gün kabul etti ve o şekilde yollarımız kesişti."

Safiye Önal şöyle devam etti;

"KİTAP ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR"

"Kitap üç bölümden oluşuyor. Mustafa Kutlu'nun hayatı birinci bölüm, sanatı ikinci bölüm ve eserleri olmak üzere 3 bölümden müteşekkil kitap. Ama kitabın sonunda ekler kısmı, orada Mustafa Kutlu'yla yaptığımız 120 sayfalık bir söyleşi de var. 'Bazı Arkadaşlarının ve Akademisyenlerin Gözünden Mustafa Kutlu' bölümüne de Kutlu'nun arkadaşlarının görüşlerini ekledik. Tamamen o kısımda hocanın verdiği isimlerle görüşme yaptık."

Sayfa: 400

KİTABA DAİR...

Mustafa Kutlu. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri. Türk hikâyesinin yaşayan klasiği. Sadece hikâyeciliğiyle değil, fikir adamı ve yayıncı kimliğiyle, resim ve sinemaya olan ilgisiyle de kültür dünyamızın pek çok alanında varlık gösteren çok yönlü bir sanatçı.

Safiye Hızlı Önal, bu çok yönlü kültür adamının, yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu”nun sanat ve edebiyat hayatımızdaki yerini inceliyor. Büyük yazarın hayatını, çocukluk ve gençlik dönemlerini, Hareket ve Dergâh yıllarını, eserlerini, sanata, edebiyata, şiire, müziğe, resme, mimariye, ticarete ve siyasete dair görüşlerini tek tek ele alıyor.

Çalışmanın sonunda Mustafa Kutlu ile yaptığı uzun bir söyleşiye ve İsmail Kara’dan Ezel Erverdi’ye, Abdullah Uçman’dan Ali Ayçil’e, Turan Karataş’tan Cihan Aktaş’a, Ahmet Tabakoğlu'na değin pek çok ismin Kutlu ile ilgili hatıralarına, düşüncelerine de yer veren kitap, “Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu”ya dair bir uzun hikâye ortaya koyuyor.