Türk felsefesinin öncü ismi: İoanna Kuçuradi Dünyada yaşayan sayılı filozoflardan olan Türk felsefesinin öncü ismi: Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Türk düşünce hayatına verdiği eserlerle katkı sunmaya devam ediyor. 21.yüzyıl dünyasının önde gelen aydınlarından olan Türk İoanna Kuçurad'yi yakından tanıyalım...

Haber Merkezi

21.yüzyıl düşünce dünyasının en önemli filozoflarından olan İoanna Kuçuradi, yaşadığımız çağın ileri gelenlerindendir. Yazdığı kitaplar ve makalelerle Türkiye'yi temsil eden İoanna Kuçuradi'yı daha yakından tanıyalım.

Türkiye'de felsefe eğitiminin ve araştırmalarının gelişmesine, bu alanda birçok akademisyenin yetişmesine ve ülkemizde felsefi düşüncenin yaygınlaşmasına yaptığı önemli katkılar, sayısız bilimsel makale, bildiri, rapor ve kitap çalışmalarıyla uzun yıllar boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’yi başarıyla temsil etmesi İoanna Kuçuradi'nin derinlikli entelektüel birikiminden ileri gelmektedir.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR

Ayrıca insan hakları kavramının anlaşılması ve savunulmasında da önemli misyon üstlenmesi, Felsefe ve İnsan Hakları konusunda UNESCO kürsüsü sahibi olmak gibi çok önemli bir değere ulaşmış olması, başarılarıyla uluslararası kültür ve felsefe ortamında Türkiye adının gündemde tutulmasına katkı sunması ünlü düşünce insanını farklı bir yere konumlandırıyor.

4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğdu. 1954'te Zapyon Kız Lisesi'ni, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi.

1965'te doktora derecesini aldı. 1965-1968 arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yaptı. 1970'te Doçent, 1978'de de Profesör oldu. 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne atandı.

1969 yılında kurulan Felsefe Bölümünün kuruluşundan Ekim 2003'e kadar başkanlığını yürüttü. 1997'de kurulan İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Mart 2005'e kadar müdürlüğünü yaptı.

İNSAN HAKLARI KÜRSÜSÜNÜN SAHİBİ

1998 yılından bu yana da UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsünün sahibidir. 2006 yılında Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne atanan İoanna Kuçuradi, bu üniversitenin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Müdürlüğünü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı'nın başkanlığını yapmaktadır. İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi görevine devam etmektedir.

Kitaplarından iki örnek sunuyoruz;

BARIŞIN FELSEFESİ

Sayfa: 154

Bu kitap iki tür yazıdan oluşuyor. Bir kısım yazılar Kant`ın bazı kavramları ile düşünceleri üzerine yoğunlaşıyor, yaygın anlama biçimleriyle hesaplaşıyor veya onlara yeni bir ışık tutuyor ve Kant`ın bu düşücelerinin yaşamımız için önemi konusunda çıkan sonuçlara işaret ediyor.

Bir kısım yazılar da, Kant`ın bu kavramlara dayanan barış anlayışının gerçekleştirilebilirliğinin siyasal koşulları örneğin Volkerbund dediği kuruluş- üzerindeki düşüncelerini inceliyor.

Birleşmiş Milletlerin dünya barışını sağlaması şöyle dursun, savaşları önleyememesinin bunca tartışıldığı günümüzde, Kant`ın bu konudaki söyledikleri bizlere düşünme malzemesi sağlıyor.

ŞİDDET VE İNSAN HAKLARI

Sayfa: 152

Ünlü filozofun insan haklarını şiddet sarmalında bu kitabında derinlemesine anlatıyor.

ergul.tosun@ensonhaber.com