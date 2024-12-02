Türk kültür tarihinin vazgeçilmez lezzeti tahinin hikayesini anlatan kitap

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Hüseyin Çelik’in kaleme aldığı The Book of Tahini’nin tanıtım toplantısı 29 Kasım Cuma günü, Fişekhane’de gerçekleşti. Kitap, tahinin 5000 bin yıllık tarihini merkeze alınca, toplantı da alışılagelmiş kitap tanıtım toplantılarından farklı gerçekleşti.

Kitap hakkında yapılan değerlendirmeleri tahinden yapılan tatlıların tadımı takip etti. "Tatlı yiyelim tatlı konuşalım" ifadesinin gerçeğe dönüştüğü tanıtım toplantısı, renkli görüntülere sahne oldu.

Çelik şöyle konuştu;

"KAPSAMLI BİR KİTAP HAZIRLADIK"

“Tahinin tarihsel, kültürel ve gastronomik önemini derinlemesine inceleyen ve kapsamlı tarifler sunan bir kitap hazırladık. Uzun bir araştırma ve titiz bir çalışma sonucunda hazırladığımız “Tahin Kitabı - Susamla Açılan Büyülü Kapı” adlı kitabımız da yayınlandı. Tahinin ham maddesi olan susamın yetişmesi için en verimli topraklar “Levant Bölgesi” diye tabir ettiğimiz doğu Akdeniz topraklarıdır. Levant Bölgesi içerisinde bulunan tüm ülkeler arasında dünyanın en büyük tahin üreticisi olmayı başardık. Bunun da kitabımıza ayrı bir değer kattığını düşünüyoruz. açıklamasında bulundu.

Çelik;

"DÜNYADA İLK OLMA ÖZELLİĞİ"

The Levant, Tahiner tahin butiğimiz dünyada ilk olma özelliği taşıyor. 14 ülkeden farklı türde susamları misafirlerimizin önünde tahine dönüştürerek bir lezzet deneyimi sunuyoruz. Biz tahine dokunuyoruz. Gayemiz bu. Bu işletmemiz ticari amaçlardan çok uzak. Tek bir amacımız var o da tahinle alakalı farkındalık oluşturmak ve en güzel hâlini deneyimletebilmek.

TAHİNİN ZENGİN TARİHİ

Tahinin zengin tarihi, sağlığa faydaları ve mutfaktaki çok yönlülüğü ile lezzetli bir yolculuğa çıkacaksınız. Mütevazı bir başlangıçtan doğan bu kremalı macun, hem şefleri hem de ev aşçılarını büyüledi ve süslediği her yemeğe bir sihir dokunuşu kattı.