Türk şiir dünyasının zamana karşı direnen şairlerinden olan Bahaettin Karakoç'un ölüm yılı

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Şiirlerinde milli ve manevi değerlerin varlığının yanı sıra kültürel unsurları ve bireyin iç muhakemesini özgün bir hayal gücü ile yeniden ortaya koyan Bahaettin Karakoç'un vefatının ardından 6 yıl geçti.

Türk edebiyatında Dede Korkut, Beyaz Kartal ve Türk şiirinin Türkmen dervişi olarak anılan şair ve yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1930'da şair bir ailenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

Karakoç, ilkokulu Cela köyünde, ortaokulu da Düziçi ilçesi ile Ankara'daki Hasanoğlan Köy Enstitüsünde okudu. Türk şiirine ve halk müziğine Mihriban gibi birçok önemli eser kazandıran şair Abdurrahim Karakoç'un ağabeyi olan Bahaettin Karakoç'un 12 yaşındayken kaleme aldığı ilk şiiri Cela Köyü, 1942'de Yurt gazetesinde yayınlandı.

Şiirde biçimi, enstrümana benzeten Karakoç, kendi tabiriyle ölünceye kadar yakasını bırakmayan şiirin rüzgarına, öğrencilik yıllarında yakalandı. Usta şair, hatırda kalıcı, duygu ve düşünce yüklü, sanat değeri yüksek şiirleriyle tanınmaya başladı.

YILIN ŞAİRİ SEÇİLDİ

Karakoç, eserlerinde asıl adının yanı sıra Baha Deliorman, Said Yaylalı ve Ekinözülü Aşık Rahmani mahlaslarını da kullandı. Çeşitli dergilerde yayınlanan şiirlerini 1960'lı yıllara kadar kitaplarına almayan şair, "İsa ile İshak" adlı hikayesiyle Akşam gazetesi ve Türk Kadınlar Birliğinin 1962'de düzenlediği edebiyat yarışmasında ikincilik ödülü kazandı.

Bahaettin Karakoç, edebiyat dünyasına, 1973'te yayınlanan Seyran kitabıyla giriş yaptı. Kayseri Sanatçılar Derneğince 1983'te yılın şairi seçilen başarılı edebiyatçı, Bir Çift Beyaz Kartal adlı kitabıyla 1986'da şiir dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü aldı.

Usta şair, 1986'da çıkarmaya başladığı ancak 37 sayı çıkardığı Dolunay Sanat ve Edebiyat Dergisi'nin yanı sıra 16 yıl, ülkenin dört bir yanından şairlerin katılımıyla Geleneksel Dolunay Şiir Şöleni'ni düzenledi.

Kurucusu olduğu "Dolunay Yayınları" ile yazarlığa ve şiire meraklı gençleri edebiyat dünyasına kazandırmayı amaçlayan Karakoç, 1989'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca Struga Uluslararası Şiir Akşamları Festivali'ne gönderildi ve burada tebliğ sundu.

FAHRİ DOKTORA ÜNVANI VERİLDİ

Karakoç, Diyanet Vakfının 1991'de düzenlediği münacat yarışmasında Beyaz Dilekçe isimli şiiriyle birincilik ödülü, 1993'te Türkçenin Uluslararası 2. Şiir Şöleni için gittiği Kazakistan'ın Almatı şehrinde Büyük Abay Ödülü, 1997'de Malatya Büyükşehir Belediyesinin açtığı "Malatya" konulu şiir yarışmasında birincilik ödülü aldı.

Tarsus Belediyesinin 2004'te düzenlediği "Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları" etkinliklerinde Karacaoğlan Onur Ödülü'nü alan usta kalem, Küçükçekmece Belediyesince 2011'de takdim edilen "Onur Ödülü" ile 2012'de Sultanbeyli Belediyesince verilen Türk Şiirine Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin (KSÜ), 2014'te fahri doktora ünvanı verdiği Karakoç, bir kaza sonucu 2015'te beyin kanaması geçirdi.

BAHAETTİN KARAKOÇ VEFAT ETTİ

Usta şair, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde, 17 Ekim 2018'de, 88 yaşında vefat etti.