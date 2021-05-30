Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
309.500
1.81%
EXEN Coin
33.13
1.81%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Türkiye'de kitaplar sanıldığı kadar pahalı mı

    Türkiye'de kitapseverlerin kitap fiyatlarını sık sık gündeme getirmesi, akıllara kitaplar gerçekten pahalı mı sorusunu getiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 12:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'de kitaplar sanıldığı kadar pahalı mı

    Sosyal medyada konuşulan konulardan biri Türkiye'de kitap fiyatlarının pahalı olup olmadığı idi.

    Yayıncılar kitap fiyatlarının Türkiye'de oldukça ucuz olduğunu son aylarda maliyetlerinin ciddi şekilde yükseldiğini anlatıyor. Vatandaşlar alım güçleri azaldığı için kitap fiyatlarını pahalı buluyor. TÜİK'e göre ortalama bir romanın fiyatı 26 TL..

    TÜİK’in enflasyon sepetinde yer alan rakamlara göre beş yıl önce Eylül 2014’te bir edebi kitabın değeri 20.3 TL iken, Eylül 2019’da bir edebi kitabın değeri 26.3 TL’ye çıkmış. Yani romanların değeri yüzde 30 civarında zamlanmış.

    PANDEMİDE KİTAP SATIŞI

    Kitapseverin kitapların pahalı olmasından dert yanarken, Yayıncılar Birliği de artan masraflardan ve kağıt pahalılığıyla cevap veriyor. Öte yandan yayın sektörü de masrafların arttığını ve pandemide yeterince kitap satışı yapmadıklarını belirtiyor.

    Türkiye de kitaplar sanıldığı kadar pahalı mı #1

    İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ

    Pandemi süreci boyunca kitaba erişim sorunu yaşamayan okurlar, bu dönemde internette kitap satan sitelerden ve yayınevinin satış sitesinde kitaba erişti.

    Hem sosyal medyada hem de yazılı ve görsel medyada sık sık gündeme gelen konu ise kitapların gereğinden fazla pahalı olması.

    Türkiye de kitaplar sanıldığı kadar pahalı mı #2

    "KİTAP 1 LİRA OLSUN"

    Sosyal medyada sık sık kampanya başlatan okurlar, "Kitap 1 lira olsun, herkes okusun" kampanyasını başlatıyor. Elbette kitap 1 lira olmaz ama en azından kitapseverlerin taleplerini de değerlendirmek lazım görüşü hakim.


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir