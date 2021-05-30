Türkiye'de kitaplar sanıldığı kadar pahalı mı

Türkiye'de kitaplar sanıldığı kadar pahalı mı

Türkiye'de kitapseverlerin kitap fiyatlarını sık sık gündeme getirmesi, akıllara kitaplar gerçekten pahalı mı sorusunu getiriyor.

Sosyal medyada konuşulan konulardan biri Türkiye'de kitap fiyatlarının pahalı olup olmadığı idi.

Yayıncılar kitap fiyatlarının Türkiye'de oldukça ucuz olduğunu son aylarda maliyetlerinin ciddi şekilde yükseldiğini anlatıyor. Vatandaşlar alım güçleri azaldığı için kitap fiyatlarını pahalı buluyor. TÜİK'e göre ortalama bir romanın fiyatı 26 TL..

TÜİK’in enflasyon sepetinde yer alan rakamlara göre beş yıl önce Eylül 2014’te bir edebi kitabın değeri 20.3 TL iken, Eylül 2019’da bir edebi kitabın değeri 26.3 TL’ye çıkmış. Yani romanların değeri yüzde 30 civarında zamlanmış.

PANDEMİDE KİTAP SATIŞI

Kitapseverin kitapların pahalı olmasından dert yanarken, Yayıncılar Birliği de artan masraflardan ve kağıt pahalılığıyla cevap veriyor. Öte yandan yayın sektörü de masrafların arttığını ve pandemide yeterince kitap satışı yapmadıklarını belirtiyor.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ

Pandemi süreci boyunca kitaba erişim sorunu yaşamayan okurlar, bu dönemde internette kitap satan sitelerden ve yayınevinin satış sitesinde kitaba erişti.

Hem sosyal medyada hem de yazılı ve görsel medyada sık sık gündeme gelen konu ise kitapların gereğinden fazla pahalı olması.

"KİTAP 1 LİRA OLSUN"

Sosyal medyada sık sık kampanya başlatan okurlar, "Kitap 1 lira olsun, herkes okusun" kampanyasını başlatıyor. Elbette kitap 1 lira olmaz ama en azından kitapseverlerin taleplerini de değerlendirmek lazım görüşü hakim.



