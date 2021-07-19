Türkiye'den Karabağ'a 10 bin kitap bağışı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından toplanan 10 bin kitap, Azerbaycan Milli Kütüphanesine teslim edildi.

Kitapların teslim töreninde konuşan Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Karabağ'ın kurtarıldığı vatan muharebesinde siyasi ve manevi destek veren Türkiye'nin savaştan sonra da Karabağ'ın gelişmesi için desteğini sürdürdüğünü söyledi.

Ermenistan'ın işgali döneminde, zengin tarihi abidelerin tahrip edilmesinin yanı sıra bölgedeki 900'den fazla kütüphanenin de mahvedildiğini, 4 milyon 600 bine yakın kitabın yok edildiğini belirten Kerimov, "Bu Azerbaycan'a vurulan en büyük darbelerden birisidir. Çünkü kitap bilinç oluşturmamızın kaynağıdır. Şimdi Karabağ'a kültürümüzün geri götürülmesi oradaki kütüphanelerimizin yeniden inşa edilmesiyle mümkündür." dedi.

"KARABAĞ'A KİTAPLA GİDELİM"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Azerbaycan'a teslim edilen 10 bin Türkçe kitap, Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Milli Kütüphane'nin yürüttüğü "Karabağ'a kitapla gidelim" kampanyasına bağışlanacak. Bu kampanyada toplanan kitaplarla, işgalden kurtarılan Karabağ'da kütüphaneler oluşturulacak.