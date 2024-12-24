Türkiye'nin yakın siyasi tarihine kurgusal bir bakış: Mühür

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Yazar Cevat Turan’ın baştan sona gerilim, siyaset ve devletin karanlık koridorları ve acılarla dolu hayatların karmaşık hesaplaşmalarını anlattığı "Mühür" isimli romanı raflarda yerini aldı.

Ünlü yazar Cevat Turan’ın sekizinci romanı Mühü... Turan, devletin ve insanın karanlık koridorlarında sürükleyici bir roman olan Mühür'de okuyucuyu Aşk mı, ideoloji mi? sorusuyla karşı karşıya getirdi. Romandaki Fırat karakterinin sorgulamalarının anlatıldığı “Mühür”, şimdiden siyasi polisiye klasikleri arasında yerini aldı.

Romanın ortaya çıkış sürecini Milliyet Sanat’a değerlendiren Turan;

KİTAP NASIL ORTAYA ÇIKTI

“Eserin ortaya çıkışı, esasında gündelik olarak her birimizin hayatında tanık olduğu ancak arkasında bu işlerin nasıl döndüğünü anlamaya çaba sarf etmediğimiz gerçekliğe dayanıyor. Halının altına itelediğimiz ne varsa saydam bir şekilde yansıtmaya çalıştım. Yetimhanede yetişen dört çocuğun gerçekçi hikayesi ile kurgunun içine giriyoruz. Her biri bir başka dünya yaratıyor kendisine. Birbirleriyle hem örtüşen hem çelişen ilişkiler yumağının içinden çıkmaya çalışıyoruz. Aslında romanla birlikte hayatlarımızı kimlerin ve hangi güçlerin mühürlediğini anlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yazar yaşadığı tarihe tanık olan kişidir” diyen Turan, “tarafsız” bir yazar olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

Sayfa: 192

"TARAFSIZ BİR YAZAR DEĞİLİM"

"Çoğu zaman biz istesek de, istemesek de İçinde bulunduğumuz toplumun aynası oluyoruz. Bu rolü olağan bir akış içerisinde üstleniyoruz daha doğrusu. Gerçekliği olduğu haliyle ortaya koymanın, veya gerçekliklerin kurguya dönüşmesinden ortaya çıkan sanattan korkmam; yazdıklarımdan dolayı gelebilecek hiçbir tepkiyi de umursamam. Yasaklar hastalık gibidir. Kişi hastalığa yakalandığı nedenlerden, yerlerden, mekanlardan kaçındıkça yaşama alanı daralır, küçülür, problemi büyür. Ben tarafsız bir yazar değilim. Egemenlerin tarafında değilim örneğin. Zorbalıkların, adaletsizliğin, demokrasi ve insan hakları düşmanlarının tarafı değilim. Emperyalistlerin dostu hiç değilim. Kötülüğün kanıksanmasından, yazılmasının önüne geçilmesinden yana da taraf değilim…”

Romandaki Sinan ve Fırat’ın hikayesinin toplumda bir karşılığı olduğuna değinen Cevat Turan,

ACI GERÇEK...