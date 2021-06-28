Uçan Fil, üç yeni kitabı çocuklarla buluşturdu

Epsilon Yayınevi’nin çocuk kitapları markası Uçan Fil, minik okurlar için hem yerli hem yabancı yazarların en sevilen kitaplarını yayımlamaya devam ediyor.

Theodor Seuss Geisel Ödüllü yazar Anna Kang ve çizer Christopher Weyant’ın hem sorunlarla başa çıkmayı öğreten hem de eğlendiren resimli çocuk kitapları Benim (Değil), Kork(M)uyorum ve Minik (Değilsin) Haziran 2021’de Uçan Fil logosuyla raflarda ve internet satış sitelerinde yerlerini aldı.

İşte o üç yeni kitap...

Sayfa: 32

Kork(M)uyorum Anna Kang

Resimleyen: Christopher Weyant

Theodor Seuss Geisel Ödüllü yazar Anna Kang ve çizer Christopher Weyant, çocuklara korkularla yüzleşmeyi öğretirken onları eğlendirmeyi unutmayan bir kitapla karşınızda! Bir zamanlar iki pofidik arkadaş vardı. Şirin görüntülerinin aksine, öyle her şeyden korkmazlardı. Eh, şey... Belki birazcık korkuyorlardır. Umalım da çıkacakları küçük yolculukta korkunç olduğunu düşündükleri şeylerin her zaman öyle olmayabileceğini anlasınlar...

Sayfa: 32

Minik (Değilsin)

Anna Kang

Resimleyen: Christopher Weyant

Theodor Seuss Geisel Ödüllü yazar Anna Kang ve çizer Christopher Weyant, çocuklara anlaşmazlıkları çözmeyi öğretirken onları eğlendirmeyi de unutmayan kitaplarla karşınızda!



Kork(M)uyorum ve Benim (Değil) adlı kitaplarla tanıyıp sevdiğimiz iki pofidik yaratığımız bu kez de kimin küçük, kimin daha büyük olduğu konusunda anlaşmazlığa düşüyor. Ancak merak etmeyin, onları ziyarete gelen sürpriz bir konuk sayesinde bu tartışma çok uzun sürmeyecek...

Sayfa: 32

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com