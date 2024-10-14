Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı, 50 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

AA

Bu yıl ilk kez doğa ve sürdürülebilirlik temasıyla, Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği (UÇYD) tarafından düzenlenen fuar sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen fuara ilişkin yaptığı açıklamada bulunan UÇYD Genel Sekreteri ve Fibula Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Reyyan Beyza Büyükgümüş, bu sene ilki düzenlenen fuarın çocuk yayıncılarını bir araya getirdiği için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Fuarın uzun yıllar devam etmesini istediklerini dile getiren Büyükgümüş, doğa ve sürdürülebilirlik teması kapsamında tohum atölyeleri, takas atölyeleri ile ata tohumu, geri dönüşüm ve sıfır atık temalı etkinlikler yaptıklarını anlattı.

Büyükgümüş, fuara 7'si yurt dışından 50 yayıncının katıldığını belirterek,

"BÜYÜK BİR ZENGİNLİK KATTI"

"Ayrıca Rami Kütüphanesi'nin atölyelerinde, etkinlik alanlarında, salonlarında, bütün yayınevlerinin yazarları, çizerleri etkinlik gerçekleştirdi. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü çocuk edebiyatı sadece kitaptan ibaret olmamalı, etkileşime dayalı olmalı. Bunu çok önemsiyoruz. Atölyelerin olması bu fuara çok büyük bir zenginlik kattı."

Ötüken Çocuk Editörü Ayşegül Karayama ise Ötüken Neşriyat'ın 60 yıldır, Ötüken Çocuk'un da 4 yıldır yayın hayatını sürdürdüğünü, bu süre içerisinde 3-6 yaş ve 10-12 yaş grubuna yönelik 60'a yakın kitabı okuyucuyla buluşturduklarını anlattı.