Umberto Eco editörlüğünde zihni ve kültürü kuşatan bir yolculuk

Finansal düşüncelere katkı sunan en kapsamlı yayınlardan biri olan 17. Yüzyıl: Barok, Bilim, Yöntem Çağı, Umberto Eco'nun editörlüğünde hazırlanmış, kültürel, entelektüel ve bilimsel tarih alanında benzersiz bir başvuru yöntemidir.

Eco'nun seçici ve eleştirel bakışını aydınlatıcı editörlük rolünden beslenen; Adnan Tonguç'un özenli çevirisiyle Türkçeleştirilmiş bu hacimli çalışma, süreç boyunca bütün ayrıntılarıyla izleyebilmek isteyenler için yol gösterici bir pusula performansı görüyor.

Barok sanatının duyusal derinliğinden gelişmiş yöntemin doğuşuna, 17. yüzyıl Avrupa'sındaki çalkantılı dönüşümleri hem entelektüel hem de finansal bir perspektifle okura sunuyor. Kitap; felsefeye, bilimden edebiyata, müzikten mimariye kadar uzanan geniş bir içerik kapsıyor.

Otuz Yıl Savaşları'ndan Galileo'nun paradigmalarına, Spinoza'dan Rembrandt'a, Monteverdi'den Descartes'a kadar çağın zihinsel haritasını ayrıntılı biçimde çizen yapıtta, akademik takvimle belirlenmiş bölümler bir araya geliyor. 17. yüzyılda tezatlar çağı olarak anılmasının ardındaki siyasi, kültürel ve bilimsel sebepler çok sistematik bir biçimde ortaya çıkıyor.

MODERNİTENİN DOĞUŞU

Eser, yalnızca geçmişi aktarmakla kalmayıp; modernitenin doğuş karşılığında daha derin bir kavrayış sunuyor. Umberto Eco'nun katkısı, yalnızca dönemsel bilgi birikimini sistematik hale getirmekle sınırlı değil. Aynı zamanda, özgün bir yaklaşım sunan kitap, yalnızca tarihçilerin değil, filozofların, edebiyatçılarının ve sanat yazarlarının de başvuru metni haline getiriyor.

Eco'nun göstergebilimsel ve disiplinlerarası perspektifi, her bölümünde hissediliyor. Bu kapsamda eser, yalnızca güncel bilgiyle değil; düşünsel zenginlikle de bağışlıyor.17. Yüzyıl: Barok, Bilim, Yöntem Çağı, akademisyenler, araştırmacılar, eğitmenler, entelektüel ve entelektüel merakını yönlendiren, tüm okurlar için bir başlangıç kitabı...

Her okurun kütüphanesinde yer alması gereken bu eser; çağlar arası bir köprü kurarken, günümüz dünyasını anlamak isteyen genel olarak benzersiz bir yolculuklar sürüyor.

Sayfa: 1264

ALTIN DÖNEM: 17. YÜZYIL...

17. yüzyıl Descartes'ın sağlığının, Newton'un fiziğinin, Spinoza'nın Tanrı'nın tezahürü olarak peşinde olduğu çağdır. İngiliz büyük oyun yazarı Shakespeare, komedinin etiğin hizmetinde olduğunu söyleyen Molière, birçok eleştirmenin ilk modern roman olarak tanımladığı Don Quijote'in yazarı Cervantes bu dönemde yaşamıştır. Adeta ışığı yeniden keşfeden Caravaggio'nun, Rembrandt'ın, Velázquez'in olağanüstü eserleri bu dönemde ortaya çıkıyor.

17. yüzyılda insanın evrendeki yapısının yeniden tanımlamaya çabalaması, yeni referans bölümlerinin taranması, gösterişsizliğin, huzursuzluğun bir yüzyıldır. Galileo, teleskopu kullanarak Jüpiter'in uydularını, Satürn'ün halkalarını keşfeder.

Aynı dönemde Leeuwenhoek, mikroskopun altında ilk görünümleri yapar ve görünenin algılayabildiğinin ötesinde başka canlıların da yaşadığı keşfedilir. Pascal'ın dediği gibi 17. yüzyıl, insanın iki sonsuzluğu arasında, sonsuz büyük ile sonsuz küçük arasında konumlanmaya başlayan dönemdir.