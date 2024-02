Unutulmaya yüz tutmuş Herbert Clyde Lewis ve Thomas Wolfe'ün kitapları yeniden yayınlandı İki yazarın yayınlandığı dönemde kıymeti bilinmemiş, üzerinden onlarca yıl geçtiği halde hâlâ modernliğini koruyan ve Türkçeye daha önce çevrilmemiş kitapları Holden Kitap tarafından yeniden basıldı.

Hayattayken William Faulkner, Scott Fitzgerald ve Hemingway’le birlikte Amerika’nın en güçlü kalemleri arasında anılan Thomas Wolfe’ün Türkçeye birkaç öyküsü dışında hiçbir eseri çevrilmedi.

Hemingway, James Joyce gibi yazarları keşfiyle bilinen ünlü editör Maxwell Perkins’in gözde yazarlarından biriydi. İkili arasındaki ilişki 2016 yılında başrollerini Colin Firth ve Jude Law’ın oynadığı Genius filminde anlatıldı. Wolfe’ün en büyük özelliği otobiyografik unsurlarla kurmacayı birleştirmedeki yeteneğiydi.

Hatta pek çok açıdan otobiyografik kurmacanın temellerini atmıştı. O kadar uzun yazıyordu ki, çalıştığı editörleri çileden çıkarıyordu. Bir kitabı için 1 milyon kelimelik bir taslak hazırlamıştı.

Yalnızlığın Anatomisi ismini verdiğimiz öykü seçkisi, çevrilmesi en zor yazarlardan biri olarak gösterilen Thomas Wolfe’ün külliyatının minicik bir parçası. Fakat Türkiye’deki okurun bu büyük yazara aşinalık kazanması, onun edebiyatı hakkında fikir sahibi olması bakımından çok kıymetli bir kitap.

Yazar Herbert Clyde Lewis

Yalnızlığın Anatomisi

Edebiyatın bütün önemli isimleri gibi aşk ve nefretle meşgul olmuş, öykülerini insanlığın sessiz anlarına bulamış bir yazarı sunuyoruz size. Wolfe’ün öykülerini okurken, bir banka oturmuş, önünüzden gelip geçen insanları izleyecek, onların trajedilerine, tutkularına ya da sıradanlığına şahitlik edeceksiniz.

Yazar hakkında...

1900 yılında Ashivelle’de doğdu. 1938’de Baltimore’da öldü. Otobiyografik romanları arasında en çok, ilk romanı Look Homeward, Angel romanıyla tanınır. 1916 yılında girdiği North Carolina Üniiversitesi'nde birkaç piyeste rol almış, oyun yazarı olmak için 1920’de Harvard Üniversitesi’ndeki yazarlık atölyesine katıldı. 1923’te New York City’ye yerleşip ömrünün sonuna kadar burada ikamet etti.

Oyun yazarı olma isteği devam etse de New York Üniversitesi’nde dersler vermeye başladı. İlk romanında otobiyografik özellikler taşıyan Eugene Gant karakterini ve Ashville’den esinlendiği kurmaca kasaba Altamont’u yaratmış, kitabı başarılı olsa da Ashville’de büyük tepki uyandırmıştır.

Hayattayken Look Homeward, Angel, Of Time and the River (1935), The Story of a Novel The Journey Down (1938) romanlarından başka eser yayınlatmamasına rağmen ölümünden sonra ardında çok sayıda el yazması bırakmış, editör Edward Aswell bunlar arasından iki roman çıkarmıştır.

Yazar Thomas Wolfe

Kendine has dil geliştirdi

Bunun dışında öyküleri, mektupları ve tamamlanmamış romanları da yayına hazırlanmıştır. Wolfe’ün detaylı mekân ve sahne tasvirleri, bunları lirik bir dille aktarması, duyguları zihinde canlandıran belagatlı anlatısı ve sahnelerde kullandığı yüksek dramatik etki üslubunun tipik özelliklerindendir.

