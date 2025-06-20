Usta yazar Barlas Özarıkça'nın kült eseri: Ters Adam

Yazarın hem anlatıcı hem de karakter yapısında kurduğu çok katmanlı yapı, okuru yalnızca bir hikayenin değil, zihinsel bir varlığın ve içsel bir direnişin içine çekiyor.

Yıllar sonra yeniden okurla buluşan roman, anlatıcının bir parkta bulduğu ses kasetleri aracılığıyla tanışma ve ayrılma haline gelen karakterler çevresinde gelişiyor. Kasetlerdeki sesin dökümü şeklinde ilerleyen metin, bireyin toplumdaki yeri, kimliğin dağılması, anlam arayışı ve zihinsel parçalanmayı anlatıyor.

Ters Adam, modern insanın yalnızlığı, yardımsızlık ve sürekliliğiyle sağlanan Türkçede az rastlanır bir edebi incelik ve ironiyle ele geçiyor. İlk yayınlandığı dönemde geniş kitlelere ulaşamayan Roma, son yıllarda edebiyat dünyası yeniden keşfedilmeye başlandı.

ÖDÜLLÜ USTA YAZAR

Yazarın, Hay adlı öykü kitabıyla 70. Sait Faik Hikâye Armağanı'na değer görülerek yeniden yükselişin ardından Ters Adam, yeni kuşaklar için yeniden okunmayı hak eden bir eser olarak öne çıkıyor. Everest Yayınları olarak bu özel eseri yeni bir editoryal süreçle okurlarımızla buluştururken, Kitap kapağı tercihi de özgün ruhuyla bütünleştiriyor.

BİR EDEBİYAT HAZİNESİ

Kapağında yer alan Marc Chagall resmi, romanın anlatımı içinde önemli bir yer tutan ve karakterin zihin dünyasını yansıtan Chagall tablo betimlemesine de güçlü bir gönderme yapıyor. Edebiyatın her alanında ilgi gören okurlar, çağdaş klasiklerle ilgilenenler, postmodern anlatı biçimlerini yediler için Ters Adam, keşfedilmeyi bekleyen bir edebiyat hazinesidir.

İlk kez 1986'da yayınlandığında fazla dikkat çekilen, ancak yıllar sonra yeniden keşfedilen Ters Adam, edebiyatın konfor alanından taşan, geleneksel anlatıya meydan okuyan, sert ve sarsıcı bir metin. Barlas Özarıkça, klasik anlatıyı kırarak, bilinç analizi ve ani sıçramalarla okuru rahatsız edici bir evde ortaya çıkıyor. Romanın anlatıcısının katılımı, öfkesi kadar hızlı ve keskin bir şekilde akarken, hikâyenin klasik roman kalıplarını reddediyor.

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ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT ALDI

Eleştirmen, akademisyen Yıldız Ecevit'in, "Bir kara anlatısı ve Oğuz Atay'ın Türk edebiyatında açtığı kulvarda başlayan yeni akımn en ilgi çekici örneklerinden biri” olarak tanımladığı Ters Adam, bu kez Everest Yayınları'nda okurları bir kez daha düzeni sorgulamaya davet ediyor.

Düşünen Adam heykeli olmaktan vazgeçip, her akşam yanımıza gelip gelmemişti. Aklın yolu bir değil, daha sağlıklı diyordu. Siz normalden kaçtığınız için buradasınız diyordu. Normal yaşayanlar, buralarda toplayıp biçimli ve özde misli görülmemiş oranlarda hayatında kendi doğallığının dağılması zorladılar.

BARLAS ÖZARIKÇI HAKKINDA.

Yazar, 1948 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimine Alman Filolojisi'nde başladı. Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi. Hamburg Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne misafir öğrenci olarak gitti. 1972'deTürkiye'ye dönüşün ardından çeşitli işlerde çalıştı. Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi'nde beş yıl yöneticilik yaptı. İlk romanı Ters Adam(1986, Tuygun Yayın) bu dönemde yayınlandı. Gazeteler ve dergiler için yazılar yazılmıştır.Hay(2023, Metinlerarası Kitap adlı öykü kitabında, 70. Sait Faik Hikâye Armağanı'na bakıldı. İstanbul'da yaşıyor.