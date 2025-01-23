Usta yazar Şermin Yaşar çocuklar için yazdı: Biri Daha Var

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Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan ve yazdığı kitaplarla çocukların sevgisini kazanan Şermin Yaşar, yine çok sevdiği çocukla için yazdı: Biri Daha Var...

Sevgili çocuklar, ara tatildesiniz bol bol dinlenin fakat kitap okumayı da ihmal etmeyin diyoruz. Zira, okuma sevgisi çocukluktan kazanılan bir alışkanlıktır. Bunun için mümkün olduğunca kitap okuyun.

Kitap seçerken de her zamanki gibi seçici olmakta fayda var. Çocuklar için yazıldığı iddia edilen çoğu kitaplar rafları işgal ederken; yetkin yazarların elinden çıkan kitapları da sıkı takip etmek gerekiyor.

Şermin Yaşar, Türkiye'de en çok okunan yazarların başında geliyor. Biri Daha Var kitabıyla siz minik okurlarını bir kez daha sevindiriyor.

"BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ..."

"Bir varmış, bir yokmuş…" diye başlar bütün masallar. Ve gerçekten de birileri varken birileri yoktur. Bazılarının hikâyesi anlatılırken bazılarından hiç söz edilmez. Varsa yoksa başrol; ötekiler neler yaşamış, neler hissetmiş hiç söylenmez.

GÖRMEDİKLERİMİZ, BİLMEDİKLERİMİZ...

Kahramanlar konuşulur... Başarılılar, güzeller, yakışıklılar, göz önündekiler, hızlı ve dikkat çekici olanlar konuşulur. Oysa her hikâyede birileri daha vardır. Görmediğimiz, bilmediğimiz, konuşulmayan, anlatılmayan ama en az anlatılanlar kadar değerli olan birileri...

Mesela masalda sadece 7 cüce mi vardı? Geppetto Usta'nın, bir oğuldan başka isteği yok muydu? Çiftlikteki tavuklar altın yumurtlayamadıkları için ne hissetmişlerdi? Rapunzel masalında “oradan geçen bir prens”in neden adı sanı yok? Peki Kırk Haramilerin kırkı da kötü müydü?

ŞERMİN YAŞAR HAKKINDA...

Şermin Yaşar, 1982 yılında Berlin’de doğdu. Hep yazar olmayı hayal etti ve hayallerinin peşine düşüp Türk Dili ve Edebiyatı Bölü­mü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Yeni Türk Edebi­yatı alanında yaptı.

Çocuklarla oyunlar oynamayı, onlara masallar ve öy­küler anlatmayı çok seven yazar çocuk edebiyatına Çok Hayal Kuran Çocuk, Oyun Takvimi, Dedemin Bakkalı, Dedemin Bakkalı-Çırak, Tilki Masalları (Cesaret Sandığı, Uyuyor musun?, Garip Bir Kuyruk), Cingo, Kuş Masalları, Abartma Tozu, Bizimki, Cebimdeki Mandalina Ağaçları, Oh Ne Âlâ Memleket, Pekicik, Dahacık, Hıhıcık, Lo, Ba­baannem Geri Döndü, Cumhuriyetin İlk Sabahı, Dünyanın En Önemli Öğrencisi adlı eserleri kazandırdı.

Kelime Müzesi ve Anne Müzesi'nin kurucusu olan Şermin Yaşar üç çocuk annesidir. Hâlen en sevdiği işi yap­maya, yazı yazmaya devam ediyor.