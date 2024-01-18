Victor Hugo'nun tam 17 yıl üzerine çalıştığı Sefiller romanında alıntılar Fransız yazar ve düşünür Victor Hugo denilince Sefiller romanı akla gelir. Yazarın tam 17 yıl üzerine çalıştığı roman olan Sefiller, dünya ve Fransız edebiyatı için başucu kitaplardan birini teşkil ediyor. Sefiller romanında birkaç alıntı seçtik...

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Fransız romancı Victor Hugo'nun adıyla bütünleşen romanı olan Sefiller, yazarın en önemli eseridir. Hugo'un tam tamına 17 yıl üzerine çalıştığı roman önde gelen dünya klasikleri arasında yer almaktadır.

Victor Hugo’nun gerçek yaşamından esinlenerek yazdığı gerçekçi satırlardan oluşan roman, tüm zamanların en çok okunan elden ele dolaşan dünya klasikleri arasındadır. Öte yandan en çok dizi ve filme uyarlanan, birçok defa tiyatro gösterisi yapılan ender kitaplardandır.

Victor Hugo’nun 1862 tarihli başyapıtı Sefiller, ailesine ekmek götürebilmek için hırsızlık yapan ve bu yüzden kürek mahkûmiyetine çarptırılan bir adamın hikâyesi. Aldığı ağır cezanın bedelini ömrü boyunca ödeyen Jean Valjean’ı merkezine alan roman, yoksulluğu, toplumsal adaleti ve dayanışmayı anlatıyor.

Politik ve toplumsal kargaşa

Tarihsel bir tuvalin ardına gömülen Sefiller, bir kaçak hayatı süren Jean Valjean’ın yaşamı çevresinde 19. yüzyıl Fransası’nın toplumsal ve politik kargaşasını gözler önüne sererek mücadelenin, hayatta kalmanın romanı olarak çıkıyor karşımıza.

Bu güzel romandan sizler için önemli bazı alıntılar seçtik;

"Ölmek bir şey değil, yaşamamak suç."

"Zalimlerin çarkı, cahillerin çalışmayan kafalarıyla döner."

"İnsanlar arasındaki hukuki bölünme şudur; Aydınlıktakiler ve karanlıktakiler."

"Üzüntüsü çok olan insanlar yorgunluk hissetmezler."

"Sayfaların büyüklüğü sınırlı olsa da özgürlükler sınırsızdı."

"İlk adalet insanın kendi vicdanıdır."

"El emeğiyle dürüstçe yaşayabilmek ne güzel bir nimetti."