Euro
10.4465
0.76%
Dolar
8.7802
0.49%
Altın
503.16
1.51%
Borsa
1.388
-0.21%
Bitcoin
282.400
-5.68%
EXEN Coin
28.97
-2.16%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Virginia Wolf’un fotoğraf albümü dijital ortamda

    İngiliz yazar Virginia Woolf'un Harvard Üniversitesi tarafından dijitalleştirilen ve çevrimiçi olarak yayınlanan kişisel fotoğraf albümü...
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 14:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Virginia Wolf’un fotoğraf albümü dijital ortamda

    Sabir Fikir’in Open Culture’a dayandırdığı habere göre Harvard Üniversitesi, Virginia Woolf’un hayatından önemli kesitler sunan kişisel fotoğraf albümünü dijital ortama aktardı.

    Fotoğraf albümünde hayatına, arkadaşlarıyla olan ilişkilerine ve son dönemini yaşadığı eve dair fikir verebilecek fotoğraflar yer alıyor.

    İşte o fotoğraflar..

    Virginia Wolf’un fotoğraf albümü dijital ortamda #1

    Virginia Wolf’un fotoğraf albümü dijital ortamda #2

    Virginia Wolf’un fotoğraf albümü dijital ortamda #3

    Virginia Wolf’un fotoğraf albümü dijital ortamda #4

    Virginia Wolf’un fotoğraf albümü dijital ortamda #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir