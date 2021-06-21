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- Virginia Wolf’un fotoğraf albümü dijital ortamda
Virginia Wolf’un fotoğraf albümü dijital ortamda
İngiliz yazar Virginia Woolf'un Harvard Üniversitesi tarafından dijitalleştirilen ve çevrimiçi olarak yayınlanan kişisel fotoğraf albümü...
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 14:14
Sabir Fikir’in Open Culture’a dayandırdığı habere göre Harvard Üniversitesi, Virginia Woolf’un hayatından önemli kesitler sunan kişisel fotoğraf albümünü dijital ortama aktardı.
Fotoğraf albümünde hayatına, arkadaşlarıyla olan ilişkilerine ve son dönemini yaşadığı eve dair fikir verebilecek fotoğraflar yer alıyor.
İşte o fotoğraflar..