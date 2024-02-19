Vladimir Sorokin'den gerçeğe yakın bir gelecek tahayyülüyle sert bir eleştiri: Opriçnik'in Bir Günü

Moskova 2028: Yakın gelecekte kurulan Yeni Rusya'daki çarlık düzeninin en güvenilir mensuplarından, rütbeli Opriçnik Komyaga sefahat, sarhoşluk, şiddet ve terörle dolu yeni bir güne hazırlanıyor.
Bu Yeni Rusya'da fütüristik teknoloji, Korkunç İvan'ın acımasız dünyasıyla birleşerek gerçeğe tüyler ürpertici derecede benzeyen bir distopya yaratıyor.
Üzerinde düşünülemeyecek kadar rahatsız edici ve görmezden gelinemeyecek kadar gerçeğe yakın bir gelecek tahayyülüyle Opriçnik'in Bir Günü, sert bir eleştiri.
Vladimir Sorokin hakkında...
Yazar, 1955'te Bıkovo'da doğdu. 1977'de Gubkin Rus Devlet Petrol ve Doğal Gaz Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.
Dönemin kavramsal sanatla ilgilenen yeraltı edebiyatı hareketine katıldı, sosyalist gerçekçiliği alaya alan öyküler ve eskizler kaleme aldı. Bu dönemde yasaklanan eserlerinin geniş okur kitlelerine ulaşması Perestroyka sonrasını buldu.
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İlk roman: Oçered
1985'te ilk romanı Oçered, Fransa'da yayınlandı. Sorokin'in dil kullanımındaki yalınlık ve parçalanmışlık, Sovyet ideolojisinin uğradığı çöküşü yansıtır.
Gelecekte çarlığın geri geldiği distopik bir Rusya'da bir devlet çalışanını anlattığı Opriçnik'in Bir Günü, tüm dünyada beğeni topladı. Tipi, Sorokin'in Türkçede yayınlanan ilk romanıdır.
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com
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