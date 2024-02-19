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Vladimir Sorokin'den gerçeğe yakın bir gelecek tahayyülüyle sert bir eleştiri: Opriçnik'in Bir Günü

Vladimir Sorokin'den gerçeğe yakın bir gelecek tahayyülüyle sert bir eleştiri: Opriçnik'in Bir Günü Çağdaş postmodern Rus yazarlarından olan Vladimir Sorokin, 24 saatlik bir zaman diliminde geçen roman, korktuğu ve taptığı Efendileri adına yağmalayan, işkence yapan, tecavüz eden Komyaga aracılığıyla, Yeni Rusya'nın modern, baskıcı ve bir o kadar da dehşet verici yüzünü ortaya koyuyor.