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- Wilkie Collins'ın tüyler ürperten romanı: Lanetli Otel
Wilkie Collins'ın tüyler ürperten romanı: Lanetli Otel
- Haber Merkezi
- 28.09.2021 - 10:26
Lord Montbarry’nin İtalya’da gizemli ve ürkütücü eşi Kontes Narona’yla balayındayken ani ölümünden bir süre sonra lordun ailesi tatil için Venedik’e gider.
Orada kalacakları otel ise lordun balayında hayatını kaybettiği ve uşağının ortadan kaybolduğu eski konaktır.
Otelde kalmaya başladıklarında birçoğu paranormal olaylar yaşamaya başlar. Tuhaf bir koku, uyutmayan kâbuslar ve hatta tavanda süzülen bir kafa...
Sayfa: 216
14 NUMARALI ODANIN GİZEMİ
Lordun huzursuz ruhunun musallat olduğundan şüphelenen yakınları onun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak istediklerinde korkunç bir vakayla karşılaşacaklardır. Geceyi sakın 14 numaralı odada geçirme...
Wilkie Collins
SOLUK SOLUĞA OKUNAN ROMAN
Sluk soluğa okuyacağınız Lanetli Otel, okurlarla buluştu. Bir çırpıda okuyacağınız romanı, elinizden bırakamayacaksınız.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com