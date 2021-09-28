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    Wilkie Collins'ın tüyler ürperten romanı: Lanetli Otel

    İngiliz yazar Wilkie Collins'ın Lanetli Otel romanı, korku ve macera seven okurlara hitap ediyor. Kitap, yüksek gerilimle öne çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 10:26
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    Wilkie Collins'ın tüyler ürperten romanı: Lanetli Otel

    Lord Montbarry’nin İtalya’da gizemli ve ürkütücü eşi Kontes Narona’yla balayındayken ani ölümünden bir süre sonra lordun ailesi tatil için Venedik’e gider.

    Orada kalacakları otel ise lordun balayında hayatını kaybettiği ve uşağının ortadan kaybolduğu eski konaktır.

    Otelde kalmaya başladıklarında birçoğu paranormal olaylar yaşamaya başlar. Tuhaf bir koku, uyutmayan kâbuslar ve hatta tavanda süzülen bir kafa...

    Wilkie Collins ın tüyler ürperten romanı: Lanetli Otel #1

    Sayfa: 216

    14 NUMARALI ODANIN GİZEMİ

    Lordun huzursuz ruhunun musallat olduğundan şüphelenen yakınları onun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak istediklerinde korkunç bir vakayla karşılaşacaklardır. Geceyi sakın 14 numaralı odada geçirme...

    Wilkie Collins ın tüyler ürperten romanı: Lanetli Otel #2

    Wilkie Collins

    SOLUK SOLUĞA OKUNAN ROMAN

    Sluk soluğa okuyacağınız Lanetli Otel, okurlarla buluştu. Bir çırpıda okuyacağınız romanı, elinizden bırakamayacaksınız.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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