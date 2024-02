William Shakespeare'in iktidar hırsının yüzyıllardır anlatıldığı hikayesi: Macbeth William Shakespeare önceki kötü karakterlerinden vicdanıyla ayrılan Macbeth'le, siyasal gücün yıkıcı etkiler yarattığı bünyelerin yüzyıllardır eskimeyen hikâyesini anlatır. Ve tabii kehanetleri de...

Şair, oyun yazarı ve tiyatro oyuncusu olan William Shakespeare, birçokları tarafından İngiliz dilinin ve dünyanın en iyi oyun yazarı olarak kabul edilir. 26 Nisan 1564’te Stratford-upon-Avon’da doğup 23 Nisan 1616’da yine aynı yerde ölen Shakespeare, İngiltere’nin ulusal şairi ve Avon’un Ozanı olarak da tanınır.

Shakespeare, bilinen eserlerinin çoğunu 1589 ile 1613 yılları arasında üretti. İlk oyunları çoğunlukla komedi ve tarihî oyunlardı, bu türlerle on altıncı yüzyıl sonunda kültür ve sanatın zirvesine yükseldi. Daha sonra 1608’e kadar trajedilere yöneldi, İngilizcenin en iyi ürünlerinden bazıları kabul edilen Hamlet, Kral Lear, Othello ve Macbeth’i bu dönemde yazdı.

Yazarın en kısa tragedyası

Macbeth ya da özgün adıyla The Tragedy of Macbeth, William Shakespeare’in en kısa tragedyası olmasının yanında, Hamlet, Othello ve Kral Lear ile birlikte en önemli dört tragedyasından birisi olarak kabul edilir.

Tahminen 1606’da yazıldığı düşünülmektedir. Yazıldığı günden bu yana tüm dünyada, hem profesyonel hem de amatör tiyatrolar tarafından sıkça sahneye konulmuştur ve konulmaya devam etmektedir.

Macbeth, başından sonuna kadar günahın insan hayatı üzerindeki etkilerini derinlemesine işler. Günahın alçaltıcı ve acı verici sonuçlarını felsefi bir temelde ele alır. Bu kadarla da kalmaz, insan hayatında kötülük yapmanın ölümcül yankılarını ve şeytana uymanın bütün tonlarını her türlü korkunç gerçeklikleri içinde önümüze serer.

Üç tuhaf kız ve bir kehanet

Bir çayırda karşılaştığı üç tuhaf kız kardeşin kehanetlerine saplantılı şekilde inanan Macbeth'in gözünü, karanlık bir iktidar hırsı bürür. Karısının hastalıklı kışkırtmalarının da iyice beslediği bu hırs, Macbeth'e en kötü kâbuslarında bile göremeyeceği şeyler yaptırır.

Yeni kral ve kraliçe karanlık geçmişlerinin hatırasıyla günden güne paranoyaklaşırken, elde edilen gücün bedeli de her gün yükselir. Tuhaf olansa, Shakespeare'in diğer kötülerine kıyasla Macbeth'in yaptıklarından her an pişmanlık ve korku duyuyor oluşudur.

İktidar hırsı

Shakespeare'in 1606 yılında kaleme aldığı düşünülen Macbeth, yazarın trajedileri arasında en kısa, ancak en çarpıcı olanıdır. Diğer oyunlarında yaptığından farklı olarak Shakespeare'in daha çok iki karaktere, Macbeth ve Lady Macbeth'e yoğunlaştığı oyun iktidar hırsı, manipülasyon, açgözlülük, ahlak, iyilik ve kötülük kavramlarına odaklanır.

Yazara dair...

Ünlü oyun yazarı William Shakespeare, 1564'te Stratford-upon-Avon'da doğdu. Sekiz çocuklu bir ailenin üçüncü ve hayatta kalan en büyük çocuğuydu. Herhangi bir kanıt bulunmamakla beraber, Stratford'da bulunan Kings New School'da okuduğu düşünülmektedir. Burada, İngiltere'de dönemin tüm okullarında olduğu gibi ağırlıklı olarak Latince eğitim gördü.

Eserleri 1592'de Londra tiyatro sahnelerinde yaygın olarak oynanmaya başlayana kadar neler yaptığı söylentilerden ibaretti ve biyografi yazarları, oyun yazarının bu yıllarından kayıp yıllar olarak söz etti.

Yazmaya başladığı tarih bilinmese de, kariyerine komediler ve tarihî oyunlarla başladı, ardından 1608'e kadar trajedilere ağırlık verdi. İngiliz edebiyatının en iyi eserlerinden kabul edilen Hamlet, Kral Lear, Othello ve Macbeth'i bu dönemde yazdı.

William Shakespeare öldü

Bazı ortaklaşa yazılmış eserlerle beraber, günümüze 38 oyun, 154 sone, iki uzun öykü-şiir bıraktı. Bu eserlerin büyük kısmını 1589-1613 yılları arasında üretti. Aynı zamanda bir aktör olan yazar, Londra'daki Lord Chamberlain's Men adlı tiyatro şirketinin sahibiydi.

16. yüzyılın sonunda kültür ve sanatın zirvesine oturduysa da, dünya çapında tanınması 19. yüzyılı buldu. 1613'te kariyerini noktalayan Shakespeare, bundan üç yıl sonra 52 yaşında öldü.

