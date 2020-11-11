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    W.M. Spellman'dan ölüm üzerine kitap: Ölümün Kısa Bir Tarihi

    Ölümün Kısa Bir Tarihi, insanlığın ilk günlerinden bu yana kendi ölümlülüğümüz ve onun olası sonraki yaşam formlarına karşı duygu ve tutumlarımız hakkında geniş bir perspektif sunuyor.
    • Özel İçerik
    • 11.11.2020 - 17:15
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    W.M. Spellman'dan ölüm üzerine kitap: Ölümün Kısa Bir Tarihi

    Arkeologların ve paleoantropologların çalışmalarını kullanarak fiziksel kalıntıları yorumlamanın bizlere tarihöncesi perspektifler hakkında nasıl fikir verdiğini inceleyen W.M. Spellman, ölümü farklı zaman dilimlerinde, farklı mekânlarda, farklı kültürlerde ele alıyor.

    ÖLÜMÜN TARİHİ

    Ölüm kavramının tarihin akışı içindeki gelişimini hem dinsel hem de seküler-bilimsel yaklaşımlara bakarak anlatıyor.

    Mezopotamya ile Mısır’daki ölüm algısı nasıldı? Antik Yunan ve Roma filozofları ruh ve beden üzerine neler tartıştı?

    W.M. Spellman dan ölüm üzerine kitap: Ölümün Kısa Bir Tarihi #1

    TARTIŞMALAR IŞIĞINDA ÖLÜM

    Budizm, Hinduizm, Taoizm gibi inanç sistemleri ile semavi dinlerin ölüm, ölü bedenin akıbeti ve ölümden sonra yaşamın var olup olmadığına dair düşünceleri neydi? İntihar, ötenazi, uzun yaşam ve yaşam kalitesi gibi çağdaş tartışmalar bugün bize ne söylüyor?

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