Yapay zeka yazarlara da rakip oldu; ünlü şairlerin şiirlerinin aynısını yazdılar

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Yapay zeka, yazarların da mesleklerini ellerinden alacak gibi. Dünyada pek çok alanda yeniliklere imza atan yapay zekanın önlenemez yükselişi devam ediyor.

Gelecekte pek çok mesleğin yapay zeka sebebiyle tehlikede olacağı konuşuluyorken Amerika'da yapılan bir araştırma, sanat ve edebiyat çevrelerinde tartışmaya neden oldu.

Pittsburgh Üniversitesi’nde yapay zekâ ile edebiyatçıların eserlerini karşılaştıran bir çalışma yapıldı.

AYNI ŞİİRİ YAZDILAR

Aralarında Shakespeare, Dickinso ve T.S. Eliot’ın bulunduğu 10 şairin eserlerine benzer şiirler yazması istendi. 10 tanesi seçilerek bin 634 katılımcıya sunuldu. Sonuçlar, yapay zekânın şiirlerinin çoğunlukla insan eliyle yazılmış gibi algılandığını gösterdi.

Ancak insanlara bir hikayenin yapay zeka tarafından yazıldığı söylendiğinde, hikayeyi olumsuz değerlendirdikleri görüldü. Bu da insanların, yapay zeka tarafından üretilen sanata güvenmediğinin ve hoşlanmadığının işareti oldu.

"İNSANLAR YAPAY ZEKANIN YAZDIKLARINI BEĞENMİYOR"

Yapay zekanın anlatım becerileri üzerine araştırma yapan Florida Üniversitesi'nden Halkla İlişkiler Profesörü Haoran Chris Chu, "İnsanlar, bir hikayenin yapay zeka tarafından yazıldığını düşünmekten hoşlanmıyorlar. Yapay zeka, tutarlı ve mantıklı yazma konusunda iyi. Fakat ilgi çekici hikayeler yazma konusunda hala insanlardan daha zayıf." dedi.