Yarım asrı geçen yazı deneyimini yeni kitapla taçlandıran Selim İleri'den Yalnız Evler Soğuk Olur romanı Usta kalemi ile Türk edebiyatının büyük yazarı, ilham kaynağı Selim İleri'nin yeni romanı Yalnız Evler Soğuk Olur, Everest Yayınları tarafından yayınlandı. Selim İleri'nin ustalıklı kaleminden çıkan bu roman, okurları heyecanlandırdı.

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1949'da İstanbul’da doğan ve ilk öykü kitabı Cumartesi Yalnızlığı’nı 19 yaşında yayınlayan Selim İleri, ağırlıklı olarak roman, deneme ve öykü türündeki eserleriyle sürdürdüğü, altmış yıla dayanan yazarlık yolculuğu ile edebiyat dünyamızı zenginleştirmeye devam ediyor.

Günümüzde bütün kitapları Everest Yayınları tarafından yayınlanan usta yazar, yazdığı eserlerle 1970’li yıllardan itibaren edebiyat alanında birçok önemli ödül kazandı. İleri, 1998 yılında ise Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

Anı, söyleşi, oyun türlerinde eserler de kaleme almış olan İleri, yazdığı senaryoların yanı sıra oyuncu ve yönetmen olarak katkı sağladığı yapımlar ile sinema ve televizyon dünyasında da önemli işlere imza attı.

Ortaya koyduğu her kitap ile okurlarını heyecanlandıran ve edebiyat alanında ses getiren Selim İleri, bu ay yayınlanan romanı Yalnız Evler Soğuk Olur ile kendi çocukluğu, hayat yolculuğu ve hatıraları ile yakınlık taşıyan bir anlatıyı okurlarıyla buluşturuyor.

Kendine has özelliği olan kitap

Öyküleri, romanları, senaryoları, eleştirileri, edebiyat dünyasına dair gözlemleri ve anılarıyla yazıyla ilişkimizi hep diri tutanlardan Selim İleri’nin yeni romanı Yalnız Evler Soğuk Olur’un kendine has bir özelliği var.

Bu romanın anlatıcısı Selim İleri’ye çok benziyor; adeta onun anılarına sahipmişçesine aynı yollardan geçiyor, yaşadığı yerlerden, onunkine benzer bir çocukluktan sahneler hatırlıyor.

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Yarım asrı geçen yazı deneyimi

Dahası, tıpkı İleri gibi o da yazıyor, hatta belki aynı kitapları kaleme almış. Vaktiyle yaratmış olduğu kahramanlar, özellikle aşk romanları yazarı Süha Rikkat karşısına çıkıp ondan hesap sorduğunda, anlatıcı tıpkı Selim İleri’nin de yapacağı gibi, elli yılı aşan bir yazı deneyimiyle onunla yüzleşiyor.

Selim İleri ile Yalnız Evler Soğuk Olur’un anlatıcısı arasındaki ilişki, İleri’nin çok sevdiği Nahid Sırrı Örik’in “Bir Küçük Çocuk” öyküsüne düştüğü notu hatırlatıyor: “Bu yazının anlattığı çocuk ben değilim ve çocukluk hatıraları benim kendi çocukluğumun hatıraları değildir. Fakat kendi çocukluğumun hatıralarıyla bu hatıralar arasında bazı kısımlar birbirinin aynı gibidir.”

Bir yaşamdan birçok yaşama, bir evden birçok eve dağılmış, hiç dinmeyen acılar, genç ölümler, darağaçları.

Kitaptan bir bölümü sizlere sunuyoruz;

"İçi boşalmış, bomboş deniz kabuklarından denizin sesi duyulur, sona sürükleyen amansız dalgaların sesi. Çok eski çağlardan çıkagelir. Uğultuyu bir an olsun dindiremezsiniz. Yazarlar ikide birde bu uğultuyu yazmak isterler. Deniz kabuklarından birçok kez insan sesleri de işittim, kesik, boğuk; deniz uğultularına karışmış. Bugüne kadar yazamadım."

Selim İleri'ye dair...

Selim İleri, 1949'da İstanbul'da doğdu. 19 yaşında Cumartesi Yalnızlığı isimli ilk öykü kitabı yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki Öğrenimini 1972'de yarım bıraktı. 1976'da Dostlukların Son Günüy'le Sait Faik Hikaye Armağanını, 1977'de Her Gece Bodrum'la Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü aldı.

Romanları ve öyküleriyle edebiyat çevresinde geniş yankılar uyandırdı. Yaşarken ve Ölürken Milliyet Sanat dergisince yılın romanı seçildi.

Kırık Bir Aşk Hikâyesi adlı senaryosu Sinema Yazarları'nca 1982-83 mevsiminin en iyi senaryosu ödülüne layık görüldü. Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın (1991) Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü'nü aldı. Allahaısmarladık Cumhuriyet adlı oyunu 1997'de hem Afife Jale hem de Avni Dilligil Ödüllerini aldı.

Ödüllü romancı

İleri'ye 1999 yılında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti televizyon alanında Kül-tür-Sanat Ödülü verdi. Radyo çalışmaları dolayısıyla aynı yıl Dialog Medya Ödülü'nü aldı. 2001'de Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak yayınlandı ve 2002 Orhan Kemal Roman Armağanı'yla ödüllendirildi.

Selim İleri ayrıca, 2003 yılında Uzak, Hep Uzak adlı deneme kitabıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü, 2005 yılında İstanbul'un Sandık Odası adlı kitabıyla da TYB'nin Hatıra-Gezi alanındaki ödülünü, 2012'de ise Aydın Doğan ödülünü aldı.

Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Selim İleri'nin bütün kitapları Everest Yayınları tarafından yayınlanmaktadır.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com