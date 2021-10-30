Yarın Cadılar Bayramı, tüyleri diken diken edecek korkunç kitap önerileri

Cadılar Bayramı her sene 31 Ekim'de kutlanıyor. Kitapseverler için alanında yazılmış, türleri diken diken edecek, korkutan kitapları seçtik.

Nedir peki Cadılar Bayramı? Hıristiyanların 31 Ekim’de kutladığı kutsal gece Halloween, adını All Hallows’ Evening’in (Azizler Yortusu Arifesi) kısaltılmış şeklinden alıyor.

Türkçeye Cadılar Bayramı olarak yerleşen bu kutsal günün adını anınca akla hortlaklar, zombiler, yaratıklar ve taşkınlık yapıp kapı kapı şeker toplayan çocuklar gelse de tarihi epey farklı.

İşte bugüne özel seçtiğimiz kitaplar...

Baskerville’nin Köpeği

Bugüne kadar yazılmış en büyük suç romanlarından biri olan Baskerville’lerin Köpeği, yine Dr. Watson’ın ağzından Sherlock Holmes’a yeni bir tanım kazandırdı: Dr. Watson ünlü dedektifi, suç mahallini incelerken kullandığı yöntem ve araştırma tekniklerine bakarak, kokusunu aldığı şeyi buluncaya kadar yılmadan koşup duran, iyi eğitimli, safkan bir av köpeğine benzetti.

Dr. Jekyll ve Mr. Hyde ve Diğer Fantastik Öyküler

Stevenson’ın öykü kitabı, kişilik bölünmesini işleyen “Dr. Jeykll ve Mr Hyde” dışında, bilime hizmet kisvesi altında, para ve iktidar hırsıyla sı­nır tanımayan genç cerrahları anlatan “Ceset Hırsızı” ve aşk, gizem ile sömürü motiflerini incelikle bir arada ören “Olalla” öykülerinden oluşuyor.

Dracula

İngiliz yazar ve akademisyen Sir Malcolm Stanley Bradbury’nin, “şimdiye kadar yazılmış en güçlü korku hikâyelerinden biri” diye tanımladığı Dracula, Kont Dracula ve onunla savaşmayı göze alan bir grup genç arasındaki korku dolu çatışmaları anlatıyor.

Golem

Taş kesim ustası Athanasius Pernath gizemli bir ziyaretçinin ardından farklı evrelerde, tuhaf sanrılar arasında hep aynı kişiyi görür. 33 yılda bir Yahudi Mahallesi’nde ortaya çıktığı söylenen efsanevi yaratık Golem’le karşılaşır ve yaşantısı esrarlı olaylarla altüst olur.

Tekinsiz Hikayeler

Kısa öykülerinden oluşan bu derlemede birçok doğaüstü olayla karşılaşabileceğiniz gibi, olaylar gerçek mekânlar sayesinde hikâyelere daha gerçekçi bir anlam katıyor.

Kuyu ve Sarkaç

Poe’nun kâh fantastik kâh gotik kâh gizemli ama her daim ustalıkla yazılmış öykülerinden oluşan kitap, yazarın eşsiz dilini ve insanın içinde pusuda bekleyen karanlığı ortaya koyma becerisini sergiliyor.

Kvaidan: Tuhaf Şeylere Dair Öyküler

Yazar büyük ölçüde geleneksel Japon edebiyatından derleyip yeniden kaleme aldığı şaşırtıcı, gizemli, şiirsel öyküler sunuyor okurlara. İlk bölümünde on yedi “tuhaf öykü”, ikinci bölümünde ise kelebekler, sivrisinekler ve karıncalar üstüne hikâyeler yer alıyor.

Oniki

Rusya 1812 sonbaharında başa çıkılmaz bir düşmanla karşı kar­şıyadır: Napoléon Bonaparte’ın Büyük Ordu’su. Sadece geceleri ve yalnız başlarına savaşan çe­te, koca bir savaşın kaderini değiştirir. Ancak Yüzbaşı Aleksey, çe­tenin yolu üzerindeki ölüm haberlerinden şüphelenir. Asıl ka­rabasanın henüz başlamadığını kısa sürede anlayacaktır…

Şeytanın İksirleri

Şeytanın İksirleri, karanlık güçler tarafından suç batağına sürüklenen Keşiş Medardus’un kurmaca yaşamöyküsünü aktarır. Keşiş Medardus’un ölümcül günahlarıyla dolaştığı manastırlar, işkence ve ölümün kol gezdiği zindanlar, insan ruhunun karanlık dehlizlerini temsil ederken biz de tutku, ölüm, haz, delilik ve lanetin girdabına yakalanırız.

Orada Bir Yerde

Engin Türkgeldi’nin fantastik hikâyeleri belki Cadılar Bayramı’ndan beklenen şekilde “korkutucu” sayılmaz ama cüceleri, seyyahları, soytarıları, köpekleri, hatta evet, değirmencisiyle içinizi ürperteceği, huzursuzluğa kapılmanıza yol açacağı su götürmez.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com