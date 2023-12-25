Yaşam rehberi sunan kitap: Yüksek Frekanslı Şifa Yüksek Frekanslı Şifa, yaklaşık dört bin yıl öncesine tarihlenen ve Hindistan’dan tüm dünyaya yayılan çakra sistemi ışığında hazırlanmış bir yaşam rehberi.

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Gerçek dönüşüm için içsel enerjinizle ve evrenin sonsuz mucizeleriyle buluşmaya davetlisiniz… Elinizde tuttuğunuz kitap, yaşamın her alanında mucizeyi deneyimlemeniz için çakraların rehberliğinde sizi çok özel bir yolculuğa çıkarıyor.

Her çakraya ve aura sistemine özel onaylamaları, meditasyonları ve ritüelleri uyguladığınızda, hayatınıza, benliğinize, duygu dünyanıza, uzak ve yakın ilişkilerinize dair her şey yerli yerine oturacak… Hayalini kurduğunuz dönüşüm, çakraların büyülü dünyasında sizi bekliyor.

Bu özel yolculukta kendinizle ve çevrenizle taptaze bir bağ kurmaya, hayata yerleşmeye, bolluğa, sevgiye, hayallerinizi gerçekleştirmeye, yüksek benliğinizle buluşmaya hazır olun.”

Servet Enerjini Aktive Et kitabının yazarı Gülis Özhan Bolat, çakraları en anlaşılır haliyle anlatıyor ve her bir çakranın dengelenmesi için çok etkili uygulamalarla bizi, kendimiz üzerinde şefkatle çalışmaya motive ediyor.

Fiziksel bedenimizde etkiler

İnsan vücudunda kök bölgeden başlayarak omurga boyunca yukarıya doğru ilerleyen biyoenerjetik küreler olan çakralar ruhsal enerjinin fiziksel bedende somutlaşmasını ifade ederler ve her birinin fiziksel bedenimizde bir etki alanı bulunur.

Sayfa: 240

Rehberlik eden bir okuma

Bu rehber eşliğinde çıkacağınız özel yolculukta kendinize yaklaşacak, hayata yerleşecek, bolluğa ve sevgiye erişecek, hayallerinizi gerçekleştirecek, yüksek benliğinizle buluşacaksınız.

Çakra olarak adlandırılan enerji merkezlerini yaşamın her alanında iyi hissetmek için nasıl kullanabileceğinizi ve çakra blokajlarını kaldırıp nasıl dengeleyebileceğinizi hem öğrenecek hem de deneyimleyeceksiniz.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com