Yaşama ve ölüme tersten bir bakış: Ölümden Beter Yazgılar

Kurt Vonnegut'un Ölümden Beter Yazgılar adlı kitabı, yazarın hayat ve ölüm üzerine olan eseridir.

Yenilikçi ve muzip yazar Kurt Vonnegut, kendi yaşamından karelerle birleştirdiği bu kolajda kaleminin sivri ucunu bu kez modern topluma ve kültüre dokunduruyor. İntihardan sansüre, dünya barışından depresyona, dünyayı bekleyen olaylardan müziğe, her konuda Vonnegut'un eğlenceli üslubunu ve iyimser nihilizmini bulmak mümkün.

Kitaptan

"Bizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Tavşanlar gibi çoğalmaya devam edeceğiz. Öngörülemeyen korkunç yan etkileri olan teknolojik aptallıklarla uğraşmaya devam edeceğiz. Artık yıkılmakta olan kentlerimizde sadece göstermelik tamirler yapacağız. Bizim eserimiz olan zehirli pisliğin çoğunu temizlemeyeceğiz."





Ne dediler

"İyi kalpli bir hiciv ustası, osuruk torbasıyla ahlak dersi veren bir eğitmen."

JAY MCINERNEY

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