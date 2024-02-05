Yaşamın bir köşesinde yarım kalan hayatları fısıldayan, Eşikte Üç Kadın öykü kitabı Yazar Mithat Önal'ın yazdığı Eşikte Üç Kadın kitabı, yazarın yazdığı öykülerden oluşuyor. Mithat Önal bu kitabında hayatın karanlık dehlizlerinde kalan yaşamları gün yüzüne çıkartıyor.

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Mithat Önal’ın yeni kitabı Eşikte Üç Kadın raflardaki yerini aldı. Edebiyat dünyasına edebi ve kalicı eserler bırakmayı amaçlayan yazar Mithat Önal’ın yeni öykü kitabı okuyuculara merhaba dedi.

Öykülerinde sade bir dil kullanan yazar, yaşamın bir köşesinde kalmış hayatları gün yüzüne çıkarıyor. Kitaba ismini veren Eşikte Üç Kadın öyküsünde Melahat’in huzura hasretini duyumsayacak, İnci’nin özlemine tanıklık edecek, Firuzan’ın sevincine ortak olacaksınız.

Üç farklı hayatın üç kadında ayrı ayrı nasıl tecelli ettiğini gözlemleyeceksiniz. Gıcır Para’da, Gıcır Kazım ile birlikte en gıcır parayı bulmak için sokakları, caddeleri ve yolları arşınlayacaksınız.

Tebessüm eşliğinde yolculuk

Çocuk Mahkum İklime öyküsünde bir fedakarlığa şahitlik edeceksiniz. Bozkırdaki Firdevs Cenneti’nde ihtiyar bir kadının sesinde cenneti bulacaksınız.

Zennure öyküsünde, bir kızın iki anne kalbine nasıl düştüğünü sevinçle birlikte görecek, Sürmeli’de ise Sürmeli’nin isim macerasına tebessüm eşliğinde yolculuğa çıkar gibi çıkacaksınız.

İnsan manzaraları

Bank’ta oturan bir adam ile bir kadının gözlerinden insan manzaralarına seyre dalacak, Bir adam bir kadın öyküsünde özgürlüğün ve hürriyetin kıyılarında gezineceksiniz. Çaydaki bisküvi kokusunu içinize çekerken, Karınca Ahmet’in, karıncalar için verdiği mücadelenin içerisinde bulacaksınız kendinizi.

Avuçların içinde umut hareleri

Karıncaları saymasına tebessüm ederken, zaman zaman da iç çekeceksiniz. Ahmet’in bisikletinin sepetliğine koyduğu buğday ve ekmek kırıntılarını onunla birlikte karınca yuvalarına bırakcaksınız. Kardan Kadın öyküsünde, avuçlarının içerisine umut hareleri dolan bir adamın karşısındaki kadının aslında bir kardan kadın olduğuna adamla birlikte hayretle bakacaksınız.

Yazar Mithat Önal

Kitaptan...

Gözler, insanın ruhunu yansıtan aynalardır. Kimine göre çok şeyi anlatır, kimine göre ise hiç bir şeyi. Melahat'ın gözleri, derin bir üzüntü ve endişeyle doluydu. Gözlerinin feri sönmüş, bakışları donuklaşmıştı. Sanki içindeki bir ateş sönmüş, yerine soğuk bir taş oturmuştu. İnci'nin gözleri ise özlemle doluydu. Gözlerinde uzaklara dalan, özlem barındıran bir ifade vardı. Sanki bir yere ait olmak istiyordu, ama bunu bir türlü başaramamıştı. Firuzan'ın gözleri ise mutlulukla doluydu. Gözlerinde parlayan bir ışık vardı, dünyayı kucaklıyormuş gibiydi. Firuzan her şeyin mümkün olabileceğine inanıyor gibiydi. "

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