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- Yaz tatilinde bavulunuzda kitaplara da yer açın
Yaz tatilinde bavulunuzda kitaplara da yer açın
- Haber Merkezi
- 02.08.2022 - 09:27
- Güncelleme : 02.08.2022 - 10:06
Yaz tatili demek güneşlenirken bol bol kitap okumaktır. Bunun için kararsız kitapseverler için 20 kitaptan oluşan bir liste hazırladık. Her kitapseverin severek okuyacağı kitaplara göz atalım...
Sally Rooney – Güzel Dünya, Neredesin?
Yasunari Kawabata – Kiraz Çiçekleri
Albert Camus – Yaz
Paulo Coelho – Okçu’nun Yolu
Ferzan Özpetek – Bir Nefes Gibi
Kurt Vonnegut – Şampiyonların Kahvaltısı
Annie Ernaux – Yalın Tutku
Douglas Stuart – Shuggie Bain
Jules Renard – Havuçkafa
Édouard Louis – Eddy’nin Sonu
Susanna Tamaro – Büyük Bir Aşk Hikâyesi
Alphonse Daudet – Portakallar
Osman Cemal Kaygılı – Eski İstanbul Akşamcıları
Katherine Mansfield – Koyda
James Nestor – Nefes
Monica Sweeney – Salla Gitsin
Lisa Taddeo – Üç Kadın
Brian Fagan & Nadia Durrani – Yatakta Neler Yaptık?
Alan Badiou & Nicolas Truong – Aşka Övgü
Robert Macfarlane – Yeraltı Diyarı