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    Yaz tatilinde bavulunuzda kitaplara da yer açın

    Yaz tatilinde bavulunuzda kitaplara da yer açın

    Yaz tatilinde elinizden bırakamayacağız kitapları sizler için hazırladık.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 10:06
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    Yaz tatili demek güneşlenirken bol bol kitap okumaktır. Bunun için kararsız kitapseverler için 20 kitaptan oluşan bir liste hazırladık. Her kitapseverin severek okuyacağı kitaplara göz atalım...

     

    Sally Rooney – Güzel Dünya, Neredesin?
    Yasunari Kawabata – Kiraz Çiçekleri
    Albert Camus – Yaz
    Paulo Coelho – Okçu’nun Yolu

    Yaz tatilinde bavulunuzda kitaplara da yer açın #1
    Ferzan Özpetek – Bir Nefes Gibi
    Kurt Vonnegut – Şampiyonların Kahvaltısı
    Annie Ernaux – Yalın Tutku

    Douglas Stuart – Shuggie Bain
    Jules Renard – Havuçkafa
    Édouard Louis – Eddy’nin Sonu

    Yaz tatilinde bavulunuzda kitaplara da yer açın #2

    Susanna Tamaro – Büyük Bir Aşk Hikâyesi
    Alphonse Daudet – Portakallar
    Osman Cemal Kaygılı – Eski İstanbul Akşamcıları
    Katherine Mansfield – Koyda
    James Nestor – Nefes
    Monica Sweeney – Salla Gitsin
    Lisa Taddeo – Üç Kadın

    Yaz tatilinde bavulunuzda kitaplara da yer açın #3
    Brian Fagan & Nadia Durrani – Yatakta Neler Yaptık?
    Alan Badiou & Nicolas Truong – Aşka Övgü
    Robert Macfarlane – Yeraltı Diyarı

     


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