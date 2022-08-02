Yaz tatilinde bavulunuzda kitaplara da yer açın

Yaz tatilinde elinizden bırakamayacağız kitapları sizler için hazırladık.

Yaz tatili demek güneşlenirken bol bol kitap okumaktır. Bunun için kararsız kitapseverler için 20 kitaptan oluşan bir liste hazırladık. Her kitapseverin severek okuyacağı kitaplara göz atalım...

Sally Rooney – Güzel Dünya, Neredesin?

Yasunari Kawabata – Kiraz Çiçekleri

Albert Camus – Yaz

Paulo Coelho – Okçu’nun Yolu



Ferzan Özpetek – Bir Nefes Gibi

Kurt Vonnegut – Şampiyonların Kahvaltısı

Annie Ernaux – Yalın Tutku

Douglas Stuart – Shuggie Bain

Jules Renard – Havuçkafa

Édouard Louis – Eddy’nin Sonu





Susanna Tamaro – Büyük Bir Aşk Hikâyesi

Alphonse Daudet – Portakallar

Osman Cemal Kaygılı – Eski İstanbul Akşamcıları

Katherine Mansfield – Koyda

James Nestor – Nefes

Monica Sweeney – Salla Gitsin

Lisa Taddeo – Üç Kadın



Brian Fagan & Nadia Durrani – Yatakta Neler Yaptık?

Alan Badiou & Nicolas Truong – Aşka Övgü

Robert Macfarlane – Yeraltı Diyarı