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    Yazar Behçet Çelik'ten gençlere öneri kitaplar

    Sevilen yazar Behçet Çelik, gençlerin severek okuyacağı 5 kitap öneriyor...
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 10:41
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    Yazar Behçet Çelik'ten gençlere öneri kitaplar

    Yazdığı romanlarla geniş bir okur kitlesine ulaşan yazar Behçet Çelik, gençlere kitap öneriyor. Usta yazarın tavsiye ettiği beş kitabı kısaca tanıyalım...

    Mendil Altında

    Yazar Behçet Çelik ten gençlere öneri kitaplar #1

    Birbirinden güçlü 25 öyküden oluşan 'Mendil Altında', insanımızın bireysel ve toplumsal portresini olağanüstü bir derinlikte çizerken, hiç kuşkusuz yaşamın kalıcı güzelliklerini, ölümsüz değerlerini kapsıyor, damıtıyor ve görkemli bir öz halinde okura sunuyor.

    Sayfa: 245

    Alemdağ'da Var Bir Yılan

    Yazar Behçet Çelik ten gençlere öneri kitaplar #2

    Türk öykücülüğün usta ismi Sait Faik'ten öyküler...

    Sayfa: 136

    Dost Yaşamasız

    Yazar Behçet Çelik ten gençlere öneri kitaplar #3

    Modern Türk öyküclüğünde "altın kuşak" olarak tanımlanabilecek 1950 kuşağının önde gelen isimlerinden birisidir Vüs'at O. Bener. 1950'de New York Herald Tribune gazetesi ile Yeni İstanbul gazetesinin ortaklaşa düzenledikleri öykü yarışmasında "Dost" adlı öyküsüyle adını duyurdu.

    Sayfa: 270

    Haziran

    Yazar Behçet Çelik ten gençlere öneri kitaplar #4

    Selçuk Baran’ın yedi öykü kitabı, daha önce Yapı Kredi Yayınları’ndan Ceviz Ağacına Kar Yağdı (2008) adıyla tek ciltte toplanmıştı. Bütün öyküleri şimdi gözden geçirilerek, yazar portreli kapaklarla ayrı ayrı basılıyor.

    Sayfa: 136

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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