Yazar, eğitmen Zuhal Gürçimen'in Hayalini Hayata Katma Okulu kitabı Yazarın, Destek Yayınları’ndan çıkan 2. kitabı ‘Hayalini Hayata Katma Okulu “Şu an yapmakta olduğunuz işi yapar mıydınız?" "Yine aynı eşi seçer miydiniz?" "Bugünkü aklınızla yapacağınız seçimleri hangi kriterlere göre belirlerdiniz?” sorularını sorarak başlıyor ve her birine cevap arıyor.

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Yazar, eğitmen, MasterCamp Eğitim Platformu kurucusu Zuhal Gürçimen’in yeni kitabı Hayalini Hayata Katma Okulu’nun lansman partisinde aralarında Uğur Batı, Serhat Sarısözen Arzu Kunt, Volkan Karataş, Meral Çalışıcı, Aykut Ünver, Nuray Ergin ve Kürşat Oral’ın da bulunduğu cemiyet hayatı, iş ve sanat dünyasından pek çok isim bir araya geldi.

MasterCamp Nişantaşı ofisinde düzenlenen kitap lansman partisi, Zuhal Gürçimen’in yaptığı konuşma ile başladı ve uzun saatler devam etti.

Yazarın, Destek Yayınları’ndan çıkan 2. kitabı Hayalini Hayata Katma Okulu, “Şu an yapmakta olduğunuz işi yapar mıydınız? Yine aynı eşi seçer miydiniz? Bugünkü aklınızla yapacağınız seçimleri hangi kriterlere göre belirlerdiniz?” sorularını sorarak başlıyor ve her birine cevap arıyor.

Hahakuo’da konu örgüsü Hayat Kerimzade’nin hikayesi üzerinden ilerliyor. Bir tür kişisel gelişim romanı da olan kitapta tüm akış bir TED konuşmasında geçiyor.

Yaşanılası bir dünyanın keşfi

Hayat Hanım, özellikle 40-60 yaş arasında yaşadıklarından çıkardığı deneyimi aktarırken; hayatının yönetim kuruluna girenleri, sorunları çözerken onları bir bataklık haline getirmeden okaliptüsler ile kurutmayı, kişilerin değil fikirlerin liderlik ettiği bir dünyanın daha yaşanası olduğunu nasıl keşfettiğini anlatıyor okura.

Deneyimle gelen öğretiler

Kariyer danışmanlığında da Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olan Zuhal Gürçimen’in “Kaçınız imkânı varken o ya da bu sebeple adım atmadı?”, “Babanızın soyadından vazgeçmeyin, dünyanın bin bir türlü hali var”, “Akıl vermeyin kimseye! Onlara kendi seslerini duymaları için imkân verin yeter” gibi tespitleri ise kitabı başucu kitaplarından biri haline getiriyor.