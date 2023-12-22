Yazar Erhan Kolbaşı'ndan yaşadığımız evrene dair kitap: Mutatio Erhan Kolbaşı yeni kitabı Mutatio ile Dünya dışı varlıklarla temaslar gibi son derece kritik bir konunun artık UFO görüntülerinden, magazinsel yaklaşımlardan kurtarılarak, hak ettiği düzeyde ele alınması ve sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmesi ve çok daha geniş bir perspektiften anlaşılması için bir kapı açıyor.

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Evrenin oluşumu ile ilgili hangi teoriye inanıyor olursak olalım şu anki bilgilerimizle sınırlarını dahi tespit edemediğimiz, üstelik sürekli genişleyen bu sonsuzlukta yaşamını sürdüren tek varlıkların bizim dünyamızda yaşayanlar olması fikrinin artık hepimize uzak geldiği bir gerçek.

Dünya dışı varlıkların kabulüyle birlikte açılan yeni pencereden baktığımızda ise şimdiye kadar öğrendiklerimizin çok ötesinde bir anlayışa ihtiyaç duymaya başlıyoruz. Burada ise devreye tam da bu kitapta açıklanan deneyimler giriyor.

Mutatio, insanlık ailesi olarak deneyimlemekte olduğumuz büyük ruhsal dönüşümün Dünya dışı temaslarla bağlantılı boyutunun, temasçı ifadeleri ve yüksek ruhsal bilgiler ışığındaki geniş bir raporudur.

Erhan Kolbaşı yeni kitabı Mutatio ile Dünya dışı varlıklarla temaslar gibi son derece kritik bir konunun artık UFO görüntülerinden, magazinsel yaklaşımlardan kurtarılarak, hak ettiği düzeyde ele alınması ve sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmesi ve çok daha geniş bir perspektiften anlaşılması için bir kapı açıyor.

Üst anlayış penceresi

Artık Dünya dışı varlıklar ve temaslar meselesine bakışımızı kökten değiştirmemiz, yaşanılan her şeyin, detayları incelikle tasarlanmış, büyük bir program kapsamında ilerlediğini, pozitif ya da negatif, hangi görünümde olursa olsun, her olayın varlıkların sonsuz gelişim ihtiyaçlarına yönelik olarak deneyimlendiğini bilerek, olanlara bu üst anlayış penceresinden bakmamız gerekiyor.

Dünya gezegeni tıpkı sonsuz evreni paylaştığımız diğer gezegenler gibi– bir tekâmül okuludur ve evrendeki tüm varlık sistemleri, kendilerinden altta olanları elinden tutarak yukarıya çekmekle yükümlüdürler.

Sayfa: 400

Dünya dışı varlık sistemi

Dünya dışı varlık sistemleri, adına Ruhsal İdare Mekanizması (RİM) dediğimiz o kudretin birer uzantısı gibi hareket ederek, on binlerce insanla, kapalı, sınırlı, bireysel temas içindeler. Bu temaslar devasa bir bilinç dönüşümüne işaret ediyor.

Evrensel yasaları ve varlıksal ilkeleri bilmeksizin, yaşananları kavrayabilmemiz olası değildir.

Ülkemiz bu anlamda büyük bilgi akışlarına sahne olmuş, 1959 yılında nakledilen ve Bedri Ruhselman tarafından derlenen İlahi Nizam ve Kâinat bilgileriyle başlayan süreç içinde, ruhsal/evrensel ilkeler ile varoluş dinamiklerine dair çok yüksek düzeyli bilgiler insanlığa hediye edilmiştir.

Erhan Kolbaşı

Büyük değişimin dünyası

Bu kitap, Dünya Dışı Temas Araştırması Oluşumu tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Dünya Dışı Temas Kamuoyu Araştırması” verilerinden yararlanarak hazırlanmış ve bu veriler ruhsal ilkeler ışığında açıklanarak sizlere sunulmuştur.

Mutatio, insanlık ailesi olarak deneyimlediğimiz büyük değişimin Dünya dışı temaslarla bağlantılı boyutunun, temasçı ifadeleri ve yüksek ruhsal bilgiler penceresinden, geniş bir raporudur.

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