Yazar Peter Ackroyd'ın kitabına göre, en çok hayaleti İngilizler görüyor

Yazar Peter Ackroyd'ın kitabına göre, en çok hayaleti İngilizler görüyor

İngiliz yazar Peter Ackroyd'ın yazdığı İngiliz Hayalet kitabına göre, dünyada en çok hayalet gören İngilizlermiş.

Yüzlerce yıldır insanlar arasında varlığı yokluğu belirsiz bir söylence dolanıyor: hayalet. Fantastik bir hayal gücü ürünü mü? Öyleyse de diğer fantastik varlıklardan farklı.

Uzaklardan gelen yabancılar gibi; ejderhalar, göklerde beliren ufolar veya bazen ekranlara ucundan yakalanan Van Gölü Canavarı gibi değil, hep yakınımızı mesken tutuyor.

Mahallemizdeki metruk evde, yan odamızda veya hemen arkamızda olabilir. Dışarıda değil, içeride. Dışarıdan gelen yabancılar her kültürde farklılaşırken, içerideki yabancı her kültürde birbirine benziyor.

Hayalet geleneği İngiltere’de çok yaygın diyor, Peter Ackroyd İngiliz Hayalet'te ve en çok İngilizlerin hayalet gördüğünü savunuyor. Bu sav çok iddialı, ispatlaması da zor olsa gerek. Hepimiz az çok hayaletli hikâyelerin içinden geçerek büyüdük.

EN ÇOK İNGİLİZLER Mİ GÖRÜYOR

Gerçekten İngilizler bizden daha mı çok hayalet görüyor? Bizim doğaötesi dostlarımız veya düşmanlarımızla bağımız ne kadar kuvvetli?

Bu noktada karşımıza güçlü bir arşivcilik geleneği çıkıyor. Ackroyd geçtiğimiz yüzyıllardan bugüne İngiltere’nin çeşitli yayınlarını; gazeteleri, kitapları, dergileri didikleyerek hayalet hikâyelerini çıkarıyor.





BİR HAYALET BİZE NE YAPABİLİR

Eğer İngilizler kadar sık hayalet görmediğimiz doğruysa, belki bu ille de onları dost ya da düşman olarak görmek istememizdendir.

Çünkü Ackroyd’un aktardığı pek çok hikâyede hayaletler insanları çok da umursamıyor ama varlıklarıyla tedirginlik yaratıyor.

Hayaletle karşılaşma bir sonLa değil, tedirginlikle, kaçma isteğiyle sonuçlanıyor en çok. Hayalet gücünü nereden alıyor? Bir hayalet bize ne yapabilir?





GEÇMİŞTEN BİZE AKTARILANLAR

Bu hikâyeler sıradan bir sohbet sırasında birbirimize anlatacağımız türden tam da. Doğruluğundan emin olup olmamamızın hiçbir önemi yok.

Hikâye öylece ortada duruyor. Hikâyelerin gücü hakikatle değil hayatımıza temasıyla sınanır. Hayaletler; yani yok olanlardan bugüne kalan, geçmişten bize artakalan ne varsa o, bize bakıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com