Yazar Sinan Canan'dan yaşadığımız hayata dair sorgulayıcı bir kitap: Hayatın Anlamı Biyolog, yazar, davranış bilimleri ve sinirbilim uzmanı olan Sinan Canan, yeni kitabı olan Hayatın Anlamı'nda yaşama sorular ve çözümlemeler çerçevesinde yeni bir perspektif getiriyor.

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İnsanlık tarihinin köklü ve derin sorularından hayatın anlamına dair bilimsel gerçekliklere dayalı ilgi uyandırıcı bir anlatı sunan kitap, yaşam yolculuğunu daha bilinçli ve kontrollü bir şekilde sürdürmek isteyenler için ilham verici bir keşfin kapılarını aralıyor.

Sinan Canan'ın akademik çalışmaları ve bilimsel birikimi ile güçlü anlatıcı kimliğinin bir arada harmanlandığı kitap, farklı disiplinleri bir araya getirerek hayatın anlamını farklı bağlamlarda yeniden sorgulamamız için bizi harekete geçiriyor.

Yazarın keyifli ve sade anlatımı, üzerine sıklıkla düşünülen karmaşık konuları okurlara mümkün olduğunca kolay anlaşılır bir şekilde aktarıyor.

Heyecan verici kitap

Dijital yayıncılık çalışmaları ve kitapları aracılığıyla bilimsel bilgilerin geniş kesimlere ulaşmasında önemli bir katkı sunan Sinan Canan, Alfa Yayınları'ndan çıkan ilk kitabı ile hayata dair temel soruları aramaya ve çözümlemeye devam ederken okurları için heyecan verici bir eseri daha ortaya koyuyor.

Sayfa: 272

Hayatın anlamı nedir sorusu

Hayatın anlamı pek büyük bir başlık. Herkesin ara sıra kendine sorduğu, sormasa da kimi zaman bilinçli ama çoğu zaman bilinç dışında hep aradığı temel bir mesele. Akıl denen yetenek nedeniyle “sürekli bir şeylere anlam vermek zorunda olan bizler, buradaki varlığımızın da bir anlamı olmasını arzu ediyoruz.

Yazar Sinan Canan

Mutluluğumuzu borçlu olduğumuz iki şey

Biz mutluluğu iki şey zannediyoruz: Haz ve acıdan kurtulma hali. Haz aldığımız şeylerde, yemek yemek, cinsel ilişki dahil olmak üzere her şeyde ortak bir yön var: Bitiyor.

Biz, insan olarak, yediğimiz yemeğin, ilişkinin, haz veren herhangi bir aktivitenin biteceğini bilen tek varlığız. Aldığımız hazzın biteceğini biliyoruz, o nedenle bir yandan bize çok haz verirken aynı esnada bitecek olmasının hüznünü yaşıyoruz.

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