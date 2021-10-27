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- Yazarlar portresinde bu hafta: Jane Austen
Yazarlar portresinde bu hafta: Jane Austen
- Özel İçerik
- 27.10.2021 - 11:08
- Güncelleme : 27.10.2021 - 11:23
İngiliz yazar Jane Austen, 1775’te İngiltere’de, Steventon’ın Hampshire kasabasında doğdu. Altısı erkek, ikisi kız sekiz çocuklu bir ailenin ikinci kızıydı. Jane’in en yakın arkadaşı, kendisi gibi hiç evlenmeyen ablası Cassandra oldu.
Reading’deki Manastır Okulu’na gönderilen Jane, daha sonra eğitimini evde sürdürdü. Yazarın en önemli romanı olan Aşk ve Gurur, yayınlandığında büyük yankı uyandırdı ve milyonlarca kişi tarafından okundu.
Bu ünlü roman, daha sonra filmlere de konu oldu ve aynı başarıyı beyaz perde de gösterdi. Müthiş bir aşk konusuyla öne çıkan Aşk ve Gurur, yazarına da büyük bir ün kazandırdı. Öyle ki, roman günümüzde bile hala en çok okunan dünya klasikleri arasındaki yerini koruyor.
Austen, günün toplumsal ve siyasal olaylarından uzak, sıradan bir yaşam sürdü ama canlı ve sevgi dolu aile çevresi onu roman yazmaya özendiren elverişli bir ortam sağladı.
EDEBİYATI...
Romanlarında işlediği yerler, karakterler ve konular, çevresindeki küçük toprak sahipleri ve taşralı din adamlarına özgü, köyden, komşulardan, taşra yaşamından oluşan bu dünyadan alınmaydı.
Austen’ın, 1802’de Hampshire'lı bir ailenin genç vârisi Harris Bigg-Wither’la evlenmeyi kabul ettiği, ama ertesi sabah fikrini değiştirdiği söylenir.
"SAĞDUYU VE DUYARLIK"
Ayrıca, âşık olduğu birinin çok kısa süre sonra öldüğü yolunda da birbiriyle çelişen öyküler vardır. Austen’ın ilk romanı Sağduyu ve Duyarlık 1811’de yayınlandı.
Sayfa: 456
EMMA...
Bunu 1813’te Aşk ve Gurur, 1814’te Mansfield Parkı, 1815’te Emma, ölümünden sonra 1817’de Northanger Manastırı izledi.
JANE AUSTEN ÖLDÜ
Austen, 1817’de sağlığı iyice kötüleştiği için son yapıtı Sanditon’u yarım bırakmak zorunda kaldı. 18 Temmuz 1817’de öldü ve Winchester Katedrali Mezarlığı’na defnedildi.
Ergül Tosun
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ergul.tosun@ensonhaber.com